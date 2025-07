【YAMAHA YGX 121D】(兵庫県 くます 39歳) 以前No.1019自作テレキャスター、No.1317ウォーレンデヒコロヒーギターを掲載頂き有り難うございました。 あれから3本目にジャンクSGにパールを張り付けたシェルトップギターを製作し、第5回改造ギターコンテスト2024でAKIMA&NEOS賞を頂きました。これもひとえに俺の楽器・私の愛機に掲載してもらい自信がついたお陰です、有り難うございますm(_ _)m 今回紹介するのは改造4本目になります。 ウォーレンギター同様にヤマハのジャンクギターを購入し、塗装を剥ぎピックアップ穴を木で埋めて、今までと同じく100均のラッカースプレーで塗装を施しスーパーファミコンの名作MOTHER2のキャラクターを散りばめてみました。昨年、MOTHER2が30周年を迎えてお祝いも込めて制作したものです。 ピックアップはダンカンSH-4を搭載しワンピックアップ、ワンボリュームのLAメタル仕様となっております。今回はウォーレンデヒコロヒーギターとは違い、キルスイッチを付けてみました。キルスイッチの周りにはフライングマンとそのお墓を配置しKILL感を演出しました。 MOTHER2、30周年おめでとうございますm(_ _)m 自作改造ギターはやっぱり楽しいですね! ◆ ◆ ◆ 凄い斜めからカオスなギターが来たぞ。何故にMOTHER2なのか。いや「好きだから」という理由だけで十分なのはわかっている。しかし何故にMOTHER2なのか。二度言ってしまった。いや、私もMOTHERはやりましたけどね。30周年はめでたいが、2024年は色々アニバーサリーだったぞ。60年前が東京オリンピックの年だったから、東海道新幹線開業60年とか武道館開館60年とか、ニンテンドーDSの日本発売20周年だったし初代マッキントッシュ発表から40年だったし。ハローキティやモンチッチ、リラックマも50周年だった。そんな中で堂々MOTHER2ギターの爆誕。キルスイッチを付けたからフライングマンなのか、フライングマンがいるからキルスイッチを付けたのか…。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

The post 【俺の楽器・私の愛機】1882「糸井重里様に捧げます、MOTHER2ギター!」 first appeared on BARKS.