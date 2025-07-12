¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤«¤é¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸È±¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¶Ã¤¤Î¡í¤È¤íÀ¸´¶¡í¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²Ö²¦¤Ï¡¢2025Ç¯7·î12Æü¤«¤é¡ÖEssential Premium¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤â¿·ÅÐ¾ì
¡ÖEssential Premium¡Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸È±¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼&¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò¿·È¯Çä¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È2¼ï¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ð¥ê¥¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥â¥¤¥¹¥È
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ð¥ê¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¥â¥¤¥¹¥È
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬"¿å¸÷¥Ñ¡¼¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡Ë"¤ÈÅ·Á³Í³Íè¤ÎÈþÈ±¥ª¥¤¥ë"18-MEA OIL¡ÊÊä½¤)"¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸È±¤Ç¤âÍâÄ«¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à½á¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Ë¢Î©¤Á¤è¤¯È±¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥À¥á¡¼¥¸È±¤Ë¤âÍí¤Þ¤é¤ºÍ¥¤·¤¯Àö¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¦Á¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸È±¤Ç¤âÈ±Á´ÂÎ¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡¢ËÜÂÎ430ml¡¦µÍ¤áÂØ¤¨330ml¡£
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤È¤íÀ¸¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯
¡ÖEssential Premium¡×»Ë¾å¡¢ºÇ¹âÇ»ÅÙ¤Î¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬"¿å¸÷¥Ñ¡¼¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡Ë"¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é"¤È¤íÀ¸´¶"¤¬»þ´Ö¤Ç¤¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢½ý¤ó¤ÀÈ±ÆâÉô¤ÈÉ½ÌÌ¤ò½¸ÃæÊä½¤¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï180g¡£
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¸¥§¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯
ÊÝ¿å¥ß¥ë¥¡¼¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡ÊÊÝ¼¾¡ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¾õ¤Î¥ß¥ë¥¯¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¡¦¹¤¬¤ëÈ±¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È½á¤¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡£
¤Þ¤ë¤Ç°ìÈÕÃæ¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï140ml¡£
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¦¤ë¤ê¥¥é¥ê¥ª¥¤¥ë
¿å¸÷¥Ñ¡¼¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¦Á¡ÊÊä½¤¡ËÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±ÆâÉô¤Ë¿»Æ©Êä½¤¤·¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Ç¨¤ì¤¿È±¡¦´¥¤¤¤¿È±¤ÎÎ¾Êý¤Ë»È¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥Ã¥·¥å¤Î²ó¿ô¤Ç¹¥¤ß¤Î¥Ä¥ä´¶¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï80ml¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¹á¤ê¤ÏÆ©ÌÀ´¶¡¦À¶·é´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤á¤¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ô¡¼¥Á¡õ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô