NY¤Ç¤â¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Î¡ÈÅ¾Çä¥ä¡¼¡É¤¬ÌäÂê¤Ë¡© ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÀàÅðÈï³²¤â¡Ä ¥¢¥á¥ê¥«ZÀ¤Âå¤Î¸½ÌòÅ¹°÷¤¬·ãÇò
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇZÀ¤ÂåÀìÌç²È¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëinterfm¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖNY Future Lab¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55¡Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇZÀ¤ÂåÀìÌç²È¤Î¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â´Þ¤á·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ä¤á¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¡¢Ê¸²½¡¢À¯¼£¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯ËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Ö°Û¾ï¿Íµ¤¡ª Å¾Çä¥ä¡¼¡¦ÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×¤â¡ª ÆüËÜ¤Î¥¬¥Á¥ãÈ¯¾Í¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¤¤ò ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎZÀ¤Âå¤¬Å°Äì²òË¶ ¢¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡È¥¬¥Á¥ã¾¦Ë¡¡É¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²¿¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¤¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥´¶¤«¤éZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖLABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ö¥Ö¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëPOP MART¤ÎCEO ¤Ï¡¢38ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿äÄê»ñ»º3Ãû±ß¤È¡¢Ãæ¹ñ10°Ì¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡È¥¬¥Á¥ã¡É¤ä¡È¥¬¥Á¥ã¾¦Ë¡¡É¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦Ë¡¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ª¡§POP MART¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤ä¤êÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÖCRYBABY¡Ê¥¯¥é¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥È¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡ÖPeach Riot¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äÀ¾ÍÎ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«º£¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¤À¤«¤éPOP MART¤ÎCEO¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤è¡£¥¬¥Á¥ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ä¥é¥Ö¥Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¥¢¥Ë¡¼¡§¤½¤ì¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ¾¤ÎÍÌ¾¤ÊIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡×¤È¤«¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£POP MART¤ÎÅ¹¤ËÀè¡¹½µ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢£±½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡ª
¥Æ¥ª¡§ºòÆü¤âPOP MART¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥º¤ä¥²¡¼¥à¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç!?¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢Á´Éô¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡£¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤µ¤¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¡È¥¬¥Á¥ã¡ÉÅª¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢Á´¤Æ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ãæ¹ñ¤Î²ñ¼ÒPOP MART¤Ï2023Ç¯½©¤Ë¥¢¥á¥ê¥«1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë£²¸®¤ò´Þ¤à37¸®¤òÁ´ÊÆÅ¸³«¡£Å¹¤òÉÑÈË¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¤ÎÉý¹¤µ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢POP MART¤È¥é¥Ö¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÎÌÈÎÅ¹¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¾Çä¥ä¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡ÈÀàÅðÈÈ¡É¤Þ¤Ç¡ª¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¤â±Â¿©¤Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³«¤±¤ë¤Þ¤ÇÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¡£¤³¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥ª¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ª¡§ºÇ¶á¤Þ¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¾Çä¥ä¡¼¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£Å¾Çä¥ä¡¼¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÇã¤¤Àê¤á¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢Å¹¤¬³«¤¯»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯Íè¤ÆÁ´ÉôÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤¬Çã¤¨¤ëÈ¢¿ô¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂçÊÑ¡£
¼Â¤Ïº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¤¤Î¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤òÅð¤à¤¿¤á¤ËÍè¤ë¾ï½¬ÈÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬ºòÆüÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦´é¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¤À¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¼Ô¤«¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÆþÅ¹¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÁ´Éô¤½¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦ÉÊ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤¦Å¾Çä¥ä¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀàÅð¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¥é¥Ö¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äê²Á¤Î10¡Á20ÇÜ¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Å¾Çä¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤¬¼ã¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Öµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÝ¸Â¤Ê¤¯Çã¤¤Â³¤±¤ë¡Ø»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù´í¸±¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¤ÎZÀ¤Âå¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11775
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§NY Future Lab
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55ÊüÁ÷
½Ð±é¡§¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.interfm.co.jp/nyfutureweb
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ny-future-lab.com/ https://ny-future-lab.com/
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢¡²¿¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¤¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥´¶¤«¤éZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖLABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ö¥Ö¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëPOP MART¤ÎCEO ¤Ï¡¢38ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿äÄê»ñ»º3Ãû±ß¤È¡¢Ãæ¹ñ10°Ì¤Î¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡È¥¬¥Á¥ã¡É¤ä¡È¥¬¥Á¥ã¾¦Ë¡¡É¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦Ë¡¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ª¡§POP MART¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤ä¤êÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÖCRYBABY¡Ê¥¯¥é¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥È¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡ÖPeach Riot¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äÀ¾ÍÎ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«º£¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¤À¤«¤éPOP MART¤ÎCEO¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤è¡£¥¬¥Á¥ã¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ä¥é¥Ö¥Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¥¢¥Ë¡¼¡§¤½¤ì¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ¾¤ÎÍÌ¾¤ÊIP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¢¡¼¥±¥¤¥ó¡×¤È¤«¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£POP MART¤ÎÅ¹¤ËÀè¡¹½µ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢£±½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡ª
¥Æ¥ª¡§ºòÆü¤âPOP MART¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Õ¥¬¡¼¥ë¥º¤ä¥²¡¼¥à¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç!?¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤Í¡£
¤·¤«¤â¡¢Á´Éô¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡£¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤µ¤¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¡È¥¬¥Á¥ã¡ÉÅª¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢Á´¤Æ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ãæ¹ñ¤Î²ñ¼ÒPOP MART¤Ï2023Ç¯½©¤Ë¥¢¥á¥ê¥«1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë£²¸®¤ò´Þ¤à37¸®¤òÁ´ÊÆÅ¸³«¡£Å¹¤òÉÑÈË¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¤ÎÉý¹¤µ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢POP MART¤È¥é¥Ö¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÎÌÈÎÅ¹¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥ß¥¯¥¢¡¢¥·¥§¥ê¡¼¡¢¥Ò¥«¥ë¡¢¥Î¥¨¡¢¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¡¿©NY-Future-Lab
¢¡Å¾Çä¥ä¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡ÈÀàÅðÈÈ¡É¤Þ¤Ç¡ª¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¤â±Â¿©¤Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³«¤±¤ë¤Þ¤ÇÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆüËÜÈ¯¾Í¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¡£¤³¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥ª¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ª¡§ºÇ¶á¤Þ¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¾Çä¥ä¡¼¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£Å¾Çä¥ä¡¼¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÇã¤¤Àê¤á¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢Å¹¤¬³«¤¯»þ´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯Íè¤ÆÁ´ÉôÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤¬Çã¤¨¤ëÈ¢¿ô¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂçÊÑ¡£
¼Â¤Ïº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¤¤Î¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤òÅð¤à¤¿¤á¤ËÍè¤ë¾ï½¬ÈÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬ºòÆüÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦´é¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¤À¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¼Ô¤«¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÆþÅ¹¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥Ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÁ´Éô¤½¤Î¾ì¤ËÃÖ¤¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¾¦ÉÊ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤¦Å¾Çä¥ä¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀàÅð¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¥é¥Ö¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äê²Á¤Î10¡Á20ÇÜ¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Å¾Çä¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤¬¼ã¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¡Öµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬Åö¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÝ¸Â¤Ê¤¯Çã¤¤Â³¤±¤ë¡Ø»ß¤á¤¿¤¯¤Æ¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù´í¸±¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£¤ÎZÀ¤Âå¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÃÂê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11775
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§NY Future Lab
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü18:40¡Á18:55ÊüÁ÷
½Ð±é¡§¥·¥§¥ê¡¼¤á¤°¤ß
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.interfm.co.jp/nyfutureweb
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ny-future-lab.com/ https://ny-future-lab.com/