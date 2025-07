ReoNa、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』OPテーマをリリース＆MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「End of Days」は、3期連続で楽曲を提供してきたReoNaが紡ぐ、『アークナイツ』の世界観のひとつの集大成ともいえる作品!

ReoNaの新曲「End of Days」が7月12日にデジタルリリースされた。

この楽曲は、TOKYO MX 他にて放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ。

ReoNaはこれまでにも、スマートフォンゲーム『アークナイツ』中国版1周年記念主題歌「Untitled world」や、TVアニメ第1期『アークナイツ 黎明前奏(Prelude to Dawn)』オープニングテーマ「Alive」、TVアニメ2期『アークナイツ 冬隠帰路(Perish in Frost)』エンディングテーマ「R.I.P.」を担当。

「End of Days」は、3期連続で楽曲を提供してきたReoNaが紡ぐ、『アークナイツ』の世界観のひとつの集大成ともいえる作品となっている。

各ダウンロードストアにて新曲「End of Days」を購入し、応募した人のなかから抽選で「ReoNa デジタルメッセージ入り待受画像」が入手できるダウンロードキャンペーンも開催。

さらに、7月12日20時には、ReoNaオフィシャルYouTubeにて「End of Days」のMVがプレミア公開される。VFX アーティスト / 映像ディレクターである涌井嶺が監督を務めた本作は、ReoNa初となる全編フルCGで描かれたMVとなっている。

また、「End of Days」を表題とする11thシングルも8月6日にリリース。「End of Days」仕様のReoNa新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の違うオリジナルポストカードが先着で進呈される店舗別先着購入特典が用意される他、8月22日に開催される『ReoNa「End of Days」アニソンクラブイベント「Re:unite」』に応募できるチラシも封入される。

リリース情報

2025.7.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「End of Days」

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「End of Days」

『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』作品サイト

https://arknights-anime.jp/

CDの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819

ReoNa OFFICIAL SIT

https://www.reona-reona.com/