食を取り巻くシーンでは省手間とおいしさの両立がいっそう求められ、結果として画期的なプロダクトが続々登場している。冷凍食品市場に目を向けると、お取り寄せや定期便サービスなどが拡充し、金額ベースで過去最高を更新し続けている。

おいしさの進化もさることながら、利便性で差別化をはかる商品も増えている。本記事では2025年に発売された新商品を中心に、トレンドの最前線を解説する。今回は「冷凍」編に加え、「スペパ」と「ストパ」を叶えるアイテムも紹介。

【私が解説します】フードアナリスト:中山秀明さん

食のトレンドに詳しいライター。メーカー各社の商品発表会にも積極的に足を運び、業界の最新情報を常時キャッチしている。

2種の鶏ミンチと濃い味付けだから、自然解凍でも美味

味の素冷凍食品

おべんとPON〈肉だんご〉

オープン価格

昨夏誕生したシリーズに、今春新しく仲間入りした新味。細挽きと粗挽き、2種類の鶏ミンチを使用し、自然解凍でもおいしいしっかりした食感と味付けの甘辛しょうゆ味に仕上げた。

【ココがポイント】サステナブルな新発想で悩みや課題にアプローチ

パンパンになりがちな冷凍庫や、かさばるトレイゴミといった冷凍食品の課題を解決する新提案。「からあげ」「とんかつ」「メンチカツ」「とり天」を含む全5種のラインナップで、ご飯の進む料理が揃っている。自然解凍OKなのもうれしい。

レンジだけですぐに食べられるうえ、デュアル調理で超便利

ニチレイ

コクと旨味の魚介豚骨ラーメン

オープン価格

電子レンジで簡単に調理できるうえ、トレイ入りなので器は不要。麺はコシがある伸びにくい自家製で、コク深く濃厚なスープとマッチ。トッピングには煮豚、メンマ、ねぎが付く。

【ココがポイント】好みでスープの有無を選べる話題作の第2弾



水を加えてレンチンすれば汁あり、加えずに加熱すれば汁なしと、好みや気分でスープの有無を選べるデュアル調理仕様。昨秋新発売し話題となった「本当に旨い担々麺」に続く第2弾が、上記の魚介豚骨ラーメンだ。

本場風のタイ料理をハーフ&ハーフで楽しめるお得な冷食

7プレミアム

ガパオライス&パッタイ

462円

日本でポピュラーなタイ料理の、ガパオライスとパッタイを一皿に。香り高いナムリックパオ(チリインオイル)やナンプラーといった調味料を使い、本場に近い風味に仕立てている。



【ココがポイント】あのセブン-イレブンがワンプレートで商品化

業界で伸長しているワンプレート冷凍食品を、コンビニの最大手が商品化。第1弾は4月に登場した「グラタン&ハンバーグ」(429円)と「ミートドリア&ペペロンチーノ」(462円)で、今後のシリーズ拡大にも注目だ。

肉厚なとんかつにみそダレがマッチ! ご飯も酒もよく進む

三ツ星ファーム

特製合わせ味噌タレ 三元豚のロースカツ

680円〜

名古屋名物のみそかつから着想。ボリューミーで肉厚なとんかつに、数種のみそを調合した特製ダレを合わせている。食が進む濃厚なおいしさで、お酒とのペアリングにもオススメだ。



【ココがポイント】一流シェフ監修の料理がヘルシースペックで揃う

「三ツ星ファーム」は近年需要が拡大している、冷凍総菜の定期便サービス。原則として

350kcal以下、糖質25g以下、たんぱく質15g以上とヘルシーかつ、一流シェフ監修の料理が和洋中エスニックと多彩に揃っている。

↑※提供:イングリウッド

今さら聞けない?「ストパ」「スペパ」アイテム

よりよいライフハックを求める消費者側の心理が多様化した結果、新たに生まれたワードが「スペパ」や「ストパ」。「タイパ」同様、食品業界でこうしたニーズに応じた機能や利便性をもったプロダクトが生まれているだけでなく、消費者ニーズへの応用は家電にも反映されていて、利便性の高いプロダクトにも注目だ。

・スペパ/Space Performance

スペースパフォーマンスの略。限られた空間に対して、どれだけコンパクトで収納性が優れているか、満足感を得られるかどうか。



・ストパ/Stock Performance

本稿ではストックパフォーマンスの略。常温or冷蔵(冷凍)庫内の食材が、どれだけ食品ロス削減や節約に効果的かをあらわす。

日立グローバルライフソリューションズ

まんなか冷凍 HXCCタイプ

実売価格41万5800円

↑冷蔵庫にも「スペパ」や「ストパ」に着目したモデルが続々登場。本機は鮮度を長持ちさせるうえ、冷凍室が広く霜つきを抑える機能なども搭載している。

↑箱入りの従来式レトルト調味料(左)と、近年新開発されたパウチ(右)。新型は袋のままレンチンできるうえ極薄で「スペパ」も◎。

ヤマサ

万能クッキングたれ Yummy! コリアンホット

388円

調理ソース、つけダレ、キムチの素、鍋つゆなど、これ一本で味が決まる。応用が幅広く、賞味期限内に使い切りやすい。



味の素

鍋キューブ〈焼きあごだし〉

オープン価格

濃縮液体系は開封時から酸化し、ストレートつゆは3〜4人前が主流。一方本商品は好みの人数分作れ、ロスの心配がない。



味の素

パスタキューブ〈まろやか豆乳クリーム〉

オープン価格

個包装のキューブで、1人前ずつ好きな量のパスタをフライパンひとつで簡単に作れる。軽くて小さい「スペパ」の利点も。

