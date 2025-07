「wild goose chase」の意味は？「goose」は「ガチョウ」という意味です！【1分英会話】

正解は「無駄足」でした!

目標にたどり着けそうにない、あるいは存在しないものを追い求めるような状況で使われます。

「We searched all day, but it turned out to be a wild goose chase since the product hasn't even been released yet!」

(1日中探したが、その製品はまだ発売されていなかったので、結局は無駄足だった!)