【画像】日本人女子、ナチュラルメイク姿で「これが今の私」

WWE女子スーパースターのアスカが10日、インスタグラムを更新。自身のYouTubeチャンネル『KanaChanTV』の新作動画のサムネイルが添付され、そこには「This is me now. これが今の私。」と綴られていた。

画像のアスカはリング上で見せるド派手なフェイスペイントを封印し、ナチュラルメイクにTシャツ1枚のラフなスタイル。動画では主にサウジアラビアで開催された「クイーン・オブ・ザ・リングトーナメント」についてや、怪我から復帰直後の戦いで徐々に感覚を取り戻していったことなどについての振り返りを赤裸々に語っていた。

アスカは今年6月、約13ヶ月ぶりに怪我から復帰すると、すぐさま「クイーン・オブ・ザ・リングトーナメント」決勝に進出。決勝では惜しくも敗れるが、日本時間7月8日の「RAW」では同じく半年ぶりに復帰していた日本人レスラー、カイリ・セインと“カブキ・ウォリアーズ”として再結集。同14日に開催されるWWE女子スーパースターの祭典「エボリューション」にて行われるフェイタル4WAY女子タッグ王座戦への出場が決まっている。

動画では「ほんまに応援してくれる皆さんの力で、私は何度でも立ち上がれる」と完全復活へ決意を新たにしていたアスカ。インスタグラムのコメントでは「歌舞伎戦士は最高です!」「復活おめでとう、アスカ!」などと激励のコメントが多く並んでおり、“カブキ・ウォリアーズ”として臨むエボリューションでの活躍にも期待が高まる。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved