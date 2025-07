東南アジア料理好きの間で話題沸騰！ 盛夏のレストランシーンを彩る、注目の新店

今回、グルメライター小寺慶子さんがおすすめするのは、東南アジア各地に根づく“夜市文化”をコンセプトにした、ユニークなレストラン。

【噂の新店】「Night Market」

店名を聞いただけで心が浮き立つレストランというのは、あるようで意外とないもの。この7月、大人好みの美食店が点在する“渋谷2丁目エリア(通称:シブニ)”にオープンした「Night Market」は、東南アジア各地に根づく“夜市文化”をコンセプトにした、ユニークなレストランだ。

緑は東南アジアの豊かな自然、朱色は太陽や日本の日の丸をイメージ

一般的に自炊よりも外食の比重が高い台湾やタイ、シンガポールなどには地元の人々の食卓的な役割を持ちつつ、ツーリストの好奇心をもかきたてるナイトマーケットが数多くある。アジアを旅したことがある人であれば、その混沌や活気、熱を帯びた空気に混じるさまざまな食べ物のにおいを、すぐに思い出すことができるはず。週末ともなれば人気の店には長い行列ができ、中には“星付き屋台”もある。

アジアのたくましさや生命力を象徴するナイトマーケットの魅力を、東京で体験することができるとあれば、自然と気分が高揚するというものだ。

名だたる店で腕を磨いたシェフが掲げる“Mixed Asian”の新しい世界とは

店先に掲げられたビビッドな暖簾が目を引く

緑と赤のビビッドな配色の暖簾が目を引く外観。ヤシの木の繊維を編んだラグが敷かれたエントランスの先には、バリ島のヴィラをイメージしたというエキゾチックな食空間が広がる。カウンターやソファ席のほかに特注の円卓も備え、バランスよく配されたアジアのアンティーク家具やグリーンが温かな雰囲気を生み出している。

調理風景を間近に見られるカウンター席は早めの予約がおすすめ。気軽に立ち寄ることができるスタンディングスペースも

オープンキッチンで調理にいそしむのは、西麻布「レフェルヴェソンス」で腕を磨き、外苑前「An Di」の立ち上げから料理長を務めた内藤千博シェフだ。「もともと東南アジアの料理やエネルギッシュな空気感が好きで、もし自分でやるのなら日本を含むアジア各地の料理をゆるやかにミックスさせたレストランを、という思いがずっとありました」と話す。

「ハーブをたっぷり使った料理とワインをゆっくり楽しんでほしい」と内藤シェフ

アラカルトをメインに、友人同士で賑やかにシェアできる大皿料理や締めのフォーにカオマンガイなど、伝統的な東南アジアの料理に日本の食材や調理法を取り入れるのもテーマのひとつ。フランス料理やモダン・べトナミーズで知見を深めた内藤シェフのアイディアが盛りこまれた料理は、大胆さと緻密さのバランス感に富んでおり、20種前後が並ぶアラカルトメニューを眺めながら“選ぶ”楽しさに夢中になる。

アジアのアンティーク家具や植物が洒脱な雰囲気を生み出す

ハーブやスパイスの香りを生かし、和の食材や調理法を取り入れるセンスに注目

オープンキッチンで楽しげに調理をする内藤シェフ。オープン準備中はアジア各地へ店で使う器などの買い付けに

内藤シェフが東南アジア料理に引かれる理由のひとつが「多彩なハーブ使い」。バジルやパクチー、ミントにクレソンなどそれぞれのフレッシュな風味を生かしたいと日本全国の生産者から仕入れ、あらゆる料理に使用している。

「鰹のタタキとビーツのソムタム」2,400円。ビーツと鰹のたたきでアレンジ。ソムタム専用のすり鉢で提供直前にすりつぶしたハーブやスパイスの香りを纏わせて

シグネチャーのひとつであるソムタムは、オーダーが入ってから専用すり鉢でパクチーの根っこやスパイスをすりつぶして鮮烈な香りを楽しませる。タイではパパイヤが使われることが多いが、ビーツや鰹のたたきを合わせてオリジナリティを加えている。

「イサキのプラーヌンマナオ」6,200円(3〜4名)。ふっくらとせいろ蒸しにしたイサキと、その下に隠れたアサリのスープ、ココナッツミルク、あおさがマッチする

蒸した白身魚にライムのソースで爽やかな酸味を添えるプラーヌンマナオはココナッツミルクにあおさを混ぜるなど“海の香り”がふんわりと口に広がるようにひと工夫している。

「BBQ Duckとケチャップマニス」6,800円(3〜4名)。ジューシーな鴨肉は、インドネシアの調味料、ケチャップマニスをイメージし柑橘のジュースや黒糖、ナンプラーを合わせたソースと一緒にいただく

スペシャリテの鴨は日本の伝統調理法である炭火でじっくりと火を入れて旨みを引き出すなど“Mixed Asian”の意味を体感する料理が勢ぞろい。

カジュアルに楽しめるランチタイム

「カオマンガイ(ランチ)」1,600円。さつま黒鶏の胸肉を柔らかく蒸し、日本米とジャスミン米をブレンドしたご飯とともに。豊後の梅を使ったソースや自家製スイートチリで味変も。この日はきゅうりとキウイの冷製スープをセットに

ランチ時はカオマンガイやフォーなども用意しており、ひとりごはんにもぴったりだ。ハーブやスパイスのニュアンスに合うナチュラルワインや日本酒もそろっており、自分好みのマリアージュを見つけるのも楽しい。

世界中のマーケットに食材の買い出しに出かける“ナイクマ”は「Night Market」のオリジナルキャラクター

自由にアジアの食を謳歌できる“解放区”で、心弾む時間を過ごしたい。

教えてくれた人

<店舗情報>◆Night Market住所 : 東京都渋谷区渋谷2-6-6 COERU渋谷イーストTEL : 050-5456-6732

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味は一人焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

※価格は税込、サービス料別

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

撮影:片桐圭

The post 東南アジア料理好きの間で話題沸騰! 盛夏のレストランシーンを彩る、注目の新店 first appeared on 食べログマガジン.