[7.12 E-1選手権第2節](龍仁)

※19:24開始

主審:シバコーン・プードム

副審:アピシット・ノプーアン、グエン・チュン・ビエト

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 早川友基

DF 5 長友佑都(Cap)

DF 22 植田直通

DF 25 綱島悠斗

MF 2 望月ヘンリー海輝

MF 8 田中聡

MF 17 宇野禅斗

MF 20 俵積田晃太

MF 21 佐藤龍之介

FW 11 原大智

FW 10 細谷真大

控え

GK 1 大迫敬介

GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 荒木隼人

DF 4 古賀太陽

DF 16 安藤智哉

MF 15 稲垣祥

MF 6 川辺駿

MF 7 相馬勇紀

MF 24 久保藤次郎

MF 14 大関友翔

FW 9 宮代大聖

FW 13 ジャーメイン良

FW 19 垣田裕暉

FW 18 山田新

FW 26 中村草太

監督

森保一

[中国]

先発

GK 1 イエン・ジュンリン

DF 2 リウ・ハオファン

DF 4 ジャン・シェンロン

DF 5 ジュー・チェンジエ

DF 24 ワン・シーチン

MF 6 ファン・ジェンユー

MF 14 ガオ・ティエンイー

MF 15 ワン・ユードン

MF 16 バ・ドゥン

FW 9 ジャン・ユーニン(Cap)

FW 10 ウェイ・シーハオ

控え

GK 12 シュエ・チンハオ

GK 26 ユー・ジンヨン

DF 13 ウェイ・ジェン

DF 25 ウミジュアン・ユスプ

DF 3 ガオ・ジュンイー

MF 11 セルジーニョ

MF 17 クアイ・ジウェン

MF 18 リャオ・ジンタオ

MF 19 カオ・ヨンジン

MF 23 シエ・ウェンノン

MF 7 シュー・ハオヤン

MF 8 シュー・シン

FW 20 ワン・ジーミン

FW 21 タオ・チャンロン

FW 22 リウ・チェンユー

監督

デヤン・ジュルジェビッチ