日本vs中国 スタメン発表
[7.12 E-1選手権第2節](龍仁)
※19:24開始
主審:シバコーン・プードム
副審:アピシット・ノプーアン、グエン・チュン・ビエト
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 早川友基
DF 5 長友佑都(Cap)
DF 22 植田直通
DF 25 綱島悠斗
MF 2 望月ヘンリー海輝
MF 8 田中聡
MF 17 宇野禅斗
MF 20 俵積田晃太
MF 21 佐藤龍之介
FW 11 原大智
FW 10 細谷真大
控え
GK 1 大迫敬介
GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 荒木隼人
DF 4 古賀太陽
DF 16 安藤智哉
MF 15 稲垣祥
MF 6 川辺駿
MF 7 相馬勇紀
MF 24 久保藤次郎
MF 14 大関友翔
FW 9 宮代大聖
FW 13 ジャーメイン良
FW 19 垣田裕暉
FW 18 山田新
FW 26 中村草太
監督
森保一
[中国]
先発
GK 1 イエン・ジュンリン
DF 2 リウ・ハオファン
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 24 ワン・シーチン
MF 6 ファン・ジェンユー
MF 14 ガオ・ティエンイー
MF 15 ワン・ユードン
MF 16 バ・ドゥン
FW 9 ジャン・ユーニン(Cap)
FW 10 ウェイ・シーハオ
控え
GK 12 シュエ・チンハオ
GK 26 ユー・ジンヨン
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 25 ウミジュアン・ユスプ
DF 3 ガオ・ジュンイー
MF 11 セルジーニョ
MF 17 クアイ・ジウェン
MF 18 リャオ・ジンタオ
MF 19 カオ・ヨンジン
MF 23 シエ・ウェンノン
MF 7 シュー・ハオヤン
MF 8 シュー・シン
FW 20 ワン・ジーミン
FW 21 タオ・チャンロン
FW 22 リウ・チェンユー
監督
デヤン・ジュルジェビッチ
※19:24開始
主審:シバコーン・プードム
副審:アピシット・ノプーアン、グエン・チュン・ビエト
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 早川友基
DF 5 長友佑都(Cap)
DF 22 植田直通
DF 25 綱島悠斗
MF 2 望月ヘンリー海輝
MF 8 田中聡
MF 17 宇野禅斗
MF 20 俵積田晃太
MF 21 佐藤龍之介
FW 11 原大智
FW 10 細谷真大
控え
GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 荒木隼人
DF 4 古賀太陽
DF 16 安藤智哉
MF 15 稲垣祥
MF 6 川辺駿
MF 7 相馬勇紀
MF 24 久保藤次郎
MF 14 大関友翔
FW 9 宮代大聖
FW 13 ジャーメイン良
FW 19 垣田裕暉
FW 18 山田新
FW 26 中村草太
監督
森保一
[中国]
先発
GK 1 イエン・ジュンリン
DF 2 リウ・ハオファン
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 24 ワン・シーチン
MF 6 ファン・ジェンユー
MF 14 ガオ・ティエンイー
MF 15 ワン・ユードン
MF 16 バ・ドゥン
FW 9 ジャン・ユーニン(Cap)
FW 10 ウェイ・シーハオ
控え
GK 12 シュエ・チンハオ
GK 26 ユー・ジンヨン
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 25 ウミジュアン・ユスプ
DF 3 ガオ・ジュンイー
MF 11 セルジーニョ
MF 17 クアイ・ジウェン
MF 18 リャオ・ジンタオ
MF 19 カオ・ヨンジン
MF 23 シエ・ウェンノン
MF 7 シュー・ハオヤン
MF 8 シュー・シン
FW 20 ワン・ジーミン
FW 21 タオ・チャンロン
FW 22 リウ・チェンユー
監督
デヤン・ジュルジェビッチ