¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤ò¹îÉþ¡Ö£±¸Ä±£¤ì¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ë½Ð±é¡£à»ýÉÂá¤ò¹îÉþ¤·¤¿·Ð°Þ¤È¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Çþ¡¢ÂçÇþ¡¢¥é¥¤Çþ¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¡×¤òÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¿©»öË¡¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤â¤½¤â¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î°ìÈÖ½ÅÅÙ¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¤À¤«¤é¾®Çþ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¥Æ¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È©¹Ó¤ì¤È¤«Ç¾¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥¦¥½¤ä¤ó¡ª¡¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¢¤ë¿Í¤ÏÈ´¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡¢£±¸Ä±£¤ì¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¥°¥ë¥Æ¥óÀÝ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ïµ²±ÎÏ¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì¿Í¸ì¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬£±£°¥Ú¡¼¥¸¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤È¤«¡¢¤â¤·¥°¥ë¥Æ¥óÀÝ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°¤¤Êª¤¬ÂÎ¤Ë¤Ê¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø´èÄ¥¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¡Ê»×¤¨¤ë¡Ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë°¤¤¿©¤ÙÊª¤ä¤«¤é¤Í¡£Â¾¤Î¿Í¤ÏÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£