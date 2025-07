DIALOGUE+による主催2マンライブ<DIALOGUE+WITH>の第5弾が11月29日(土)恵比寿 ザ・ガーデンホールにて開催される。対バン相手には声優アーティストの大橋彩香が決定した。 7月12日には<リスアニ!LIVE 2025 ナツヤスミ>に出演し、共演していたこの二組。2マンライブではどんな化学反応を見せるのか注目したい。 また、同日開催が発表された<Welcome to D+>は、いつもの半分程度の曲数でDIALOGUE+の魅力を伝えるワンマンライブ。新規の方でも参加しやすいチケット価格で気軽に試せるライブになるとのことだ。 DIALOGUE+は9月17日にEP「PENTA+LOGUE」をリリース予定。これに先駆けて9月14日には、EPに収録される新曲5曲がどこよりも早く聴ける新曲発表朗読公演と新曲発表生バンドワンマンを開催する。さらに夏にかけては<TOKYO IDOL FESTIVAL 2025><テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES>など、さまざまなフェスへの出演も決定している。 ■ライブ情報 ■<DIALOGUE+WITH vol.5 −大橋彩香−>■<Welcome to D+ vol.3>https://dialogue-music.jp/live/20251129_with_5/ 【公演概要】日程:2025年11月29日(土)会場:恵比寿 ザ・ガーデンホール (東京都渋谷区恵比寿4-20) <1部>「DIALOGUE+WITH vol.5 −大橋彩香−」・時刻:13:30開場/14:30開演・通常チケット:8,800円(税込)・グッズ付きチケット:13,500円(税込)・出演:DIALOGUE+、大橋彩香DIALOGUE+バンドGuitar:佐々木侑太 / Bass:黒須克彦/ Keyboards:今井 隼 / Drums:鈴木浩之 / Manipulator:篠崎恭一 <2部>「Welcome to D+ vol.3」・時刻:18:15開場/19:00開演・チケット:4,000円(税込)・出演:DIALOGUE+ ※別途ドリンク代(600円)がかかります※オールスタンディング・整理番号順入場※開場・開演時間は変更となる場合がございます。 ◆女性・子供優先エリアを設置いたします。各公演、女性・子供優先エリアを設置いたします。設置エリアに関しては当日のご案内となります。 【チケット販売について】 Team D+」、「BIG BRIDGE FAMILY」先行対象チケット:<1部>通常チケット、グッズ付きチケット <2部>チケット申込受付期間 2025/07/12(土) 〜 2025/07/27(日) 23:59抽選結果発表 2025/07/30(水) 19:00以降支払手続期間 2025/07/30(水) 19:00 〜 2025/08/02(土) […]

The post DIALOGUE+、主催2マン<DIALOGUE+WITH>に大橋彩香が出演決定 first appeared on BARKS.