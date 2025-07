WOLF HOWL HARMONYが、最新曲「Bossa Bosa」をMUSIC CARD+グッズ形態で発売することを発表した。 今回発売となるMUSIC CARDにはステッカー、コースター、シュシュなどBossa Bosaグッズが同封されており、視聴者に強烈な印象を残した「Bossa Bosa」MVの世界でメンバーが着用した衣装を再現したデザインとなっている。さらにスマプラフォトでは本商品限定のカットを収録。ここでしか見られない特別なフォトを楽しめる。 全形態共通の特典は、「オンライントーク会」への抽選権。さらにコンプリート購入特典としてここでしか手に入らないメンバーの“超限定寝顔フォト”や“目覚ましアラームボイス”が付いてくるほか、抽選で「Bossa Bosa SPECIAL EVENT」への招待もあるとのこと。 さらに、即売イベント「Bossa Bosa お渡し会」の開催も決定した。当日の購入者にはメンバー本人から直接商品が手渡される。 「Bossa Bosa」MUSIC CARD(2曲入り)+グッズ(合計6形態)2025年8月27日(木)発売品番:RZZ1-67376〜RZZ1-67381 【Member ver.】MUSIC CARD+Bossa Cut Sticker (RYOJI ver.)MUSIC CARD+Bossa Cut Sticker (SUZUKI ver.)MUSIC CARD+Bossa Cut Sticker (GHEE ver.)MUSIC CARD+Bossa Cut Sticker (HIROTO ver.)※スマプラフォト(セルフィー15枚)価格:\1,300(税抜) 【Coaster ver.】MUSIC CARD +Bossa Bosa コースター※スマプラフォト(アー写アザーカット10枚)価格:\1,800(税抜) 【Shu-Shu ver.】MUSIC CARD +Bossa Bosa シュシュ価格:\2,700(税抜) ■特典〜慣疎峩δ魅ンライントーク会への抽選応募権 ∩慣疎屮灰鵐廛蝓璽函Τ杏佞影壇機聞愼サイト別)mu-mo:超限定寝顔フォトFC:目覚ましアラームボイス […]

