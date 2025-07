14人組小中学生ダンス&ヴォーカルカンパニー・PGが、大阪で開催された音楽イベント<TURNT UP OSAKA-DANCE&MUSIC>に出演。最新曲「BANABANA」をサプライズで初披露し、7月18日(金)にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。 当日のステージでは初披露とは思えない息の合ったダンスパフォーマンスを行ない、MCの中でメンバーのRYUDOが「めっちゃ盛り上がっているということで、僕たちも今日新曲を初披露したいと思います!『BANABANA』という曲なんですけど、『BANABANA』はみんなを幸せにする魔法の言葉なので、みんなを幸せにしていこうと思います!」とコメントした。 「BANABANA」は、PGらしい明るさと遊び心が詰まった、ラテンビートとクセになるフレーズが印象的で、夏のワクワク感をそのまま音にしたような楽曲となっている。 ■Digital Single「BANABANA」2025.7.18. Release 関連リンク◆PG オフィシャルサイト◆PG オフィシャルTikTok◆PG オフィシャルInstagram◆PG オフィシャルYouTube

