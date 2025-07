Bimiが3度目となるポップアップイベント<Bimi POP UP 2025 -乱痴気->を8月31日(日)池袋Club Mixaにて開催することが決定した。 本イベントでは初公開となる、メジャー1st ALBUM『R』含むアートワークや、ジャケット写真原画展示/「Bimi Release Party Tour 2025 -R-」未公開LIVE写真・ Music Videoの裏側を収めたオフショットの展示など盛りだくさんな内容となっている。 さらに、<Bimi POP UP 2025 -乱痴気->限定グッズや限定ドリンクの販売、そして出張版チンチロ祭りなども行われる予定だ。チケット販売は7月12日(土)19時より開始。詳細は追って公式HP・SNSなどで公開される。 Bimiは今後の活動として9月15日(月祝)<Live Galley #06 -Jealous->、10月12日(日)「Live Galley #07 -2nd Anniv. side AICHI->、10月17日(金)<Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO->がそれぞれ決定しており、現在ライブチケット一次先行受付中。その他、8月11日(月祝)には<Yuu Fukuzawa 1st Live 『The Dark Parade』>、8月26日(火)には<ACTORS☆LEAGUE in Dance 2025>でのライブパフォーマンスも決定している。 イベント情報 <Bimi POP UP 2025 -乱痴気>2025年8月31日(日)池袋Club Mixa時間:10時00分 〜 19時50分(時間指定入場・交代制)詳細URL:https://bimi-official.com/news/926/ 【チケット】チケットURL:https://t.livepocket.jp/e/popup_ranchiki¥1,500(税込)※ドリンク代別途\500がかかります※未就学児のお子様のご入場は、保護者1名につきお一人まで同伴可(例:‖膺1名、未就学児のお子様1名でご入場希望の場合、大人1名分のチケットをご購入ください。大人1名、未就学児のお子様2名でご入場希望の場合、大人2名分のチケットをご購入ください。) […]

The post Bimi、池袋でのポップアップイベントを8月に開催 first appeared on BARKS.