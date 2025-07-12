¡È¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤Æ»à¤Ì¤Î¤¬Ì´¡É¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¢¤Î¤¬°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²»³Ú¤Ë¤Ï°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¡ü³¹³Ñ¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ç¤²¡Öº£ÈÕ¡¢Çñ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6Æü¡¦13Æü¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Öº£ÈÕ Çñ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤2¡Á¥Ü¥¯¤¬°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡Á¡×¤À¡£
¤â¤¦5Ç¯¤â¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯ËèÆü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó(33)¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÎ¹¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÇñ¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤¢¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ ¤¢¤Î
¡û°Û¹ñ¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤òÇñ¤á¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³ØÀ¸
2025Ç¯1·î¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÏ²¤·¤Æ¿Ê¤ó¤ÀÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¡£¤½¤³¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¡Öº£ÈÕ¡¢Çñ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤µ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÂæÏÑ¤Ç¡¢º£²ó¤â¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂæÏÑÊÔ¤Ç¡Ö°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤Î¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂæËÌ¤Î³¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÅìÂç¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÂæÏÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¥ä¥Þ¥Ò¥³¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£°Û¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡È¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃË¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ò¥³¤µ¤ó¤¬¸ÉÆÈ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Î³¹³Ñ¤ËÎ©¤Ä¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¤È¤¤¤¦¡È·ÀÌó¡É¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ÆÆ±À³À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÎÂæÏÑ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò³À´Ö¸«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÇ¯Ä¹94ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤¿Âç²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¢¤Î¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥ÈÂç³ØÀ¸¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÎø°¦»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤ÎÇñ¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤È¤«¤â¡¢¤Ü¤¯¤ÏÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿´¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¡ü²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¡ÖÆ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¡×
Æ±À³Ãæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬½¸¤¦À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤¢¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏÂ¼¹¯Êå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¥¤¥«¥Ä¤¤Êý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉáÄÌ¤Î¿È¤Ê¤ê¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï²µ½÷¤¯¤é¤¤Îø¥Ð¥Ê¹¥¤¤Ç¡×
¤·¤«¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Èµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤«¤éÍè¤ë³°¸«¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¶¯¤µ¤äËÜÅö¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤«Àí¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³°Â¦¤ËÀí¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥º¥ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³°¤ËÀí¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Æ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤½¤Î±ü¤Ë´¶¤¸¤¿¶¯¤µ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¤µ¤Æ¡¢3·î¤Ë34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡£½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤Æ»à¤Ì¤Î¤¬Ì´¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì°Õ»×¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤¢¤Î¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡Ö²»³Ú¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£»à¤Ì¤Î¤¬²¿ºÐ¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²»³Ú¤Ë¤Ï°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü¤¢¤Î2020Ç¯9·î¤«¤é¡Öano¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£22Ç¯4·î¡¢TOY¡ÇS FACTORY¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¡£24Ç¯3·î¡¢±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¤Ë¤âMEM¤Á¤çÌò¤Ç½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢À¼Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤¹¤ë¡£25Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
Ë¾·î¤Õ¤ß 70Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¬¥¤¥É»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£±Ç²è·Ï¤ò¼´¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Í¥¿¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤¬Ãæ¿´¤Ç·î¤Ë20ËÜ¤Û¤ÉÃ´Åö¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥é¥à·Ï¤â½ñ¤¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤È¤Î»þ´Ö¤¬Ìþ¤·¤Ç¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇÉô²°²½¤¬²ÃÂ®Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6Æü¡¦13Æü¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Öº£ÈÕ Çñ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤2¡Á¥Ü¥¯¤¬°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡Á¡×¤À¡£
¤â¤¦5Ç¯¤â¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯ËèÆü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó(33)¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÎ¹¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÇñ¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤¢¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö°ìÀ¸Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û°Û¹ñ¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤òÇñ¤á¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È³ØÀ¸
2025Ç¯1·î¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÏ²¤·¤Æ¿Ê¤ó¤ÀÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¡£¤½¤³¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¡Öº£ÈÕ¡¢Çñ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤µ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÂæÏÑ¤Ç¡¢º£²ó¤â¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î°ì´ü°ì²ñ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂæÏÑÊÔ¤Ç¡Ö°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÂç³ØÀ¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤Î¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂæËÌ¤Î³¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÅìÂç¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÂæÏÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¥ä¥Þ¥Ò¥³¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£°Û¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡È¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃË¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ò¥³¤µ¤ó¤¬¸ÉÆÈ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Î³¹³Ñ¤ËÎ©¤Ä¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ëÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¤È¤¤¤¦¡È·ÀÌó¡É¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ÆÆ±À³À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÎÂæÏÑ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò³À´Ö¸«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÇ¯Ä¹94ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤¿Âç²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¢¤Î¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥ÈÂç³ØÀ¸¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âÎø°¦»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤ÎÇñ¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤È¤«¤â¡¢¤Ü¤¯¤ÏÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿´¤ËÎ±¤á¤¿¡£
¡ü²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¡ÖÆ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¡×
Æ±À³Ãæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¥·¥å¥é¥ÕÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬½¸¤¦À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤¢¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏÂ¼¹¯Êå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¥¤¥«¥Ä¤¤Êý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉáÄÌ¤Î¿È¤Ê¤ê¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï²µ½÷¤¯¤é¤¤Îø¥Ð¥Ê¹¥¤¤Ç¡×
¤·¤«¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Èµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤«¤éÍè¤ë³°¸«¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¶¯¤µ¤äËÜÅö¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤«Àí¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³°Â¦¤ËÀí¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥º¥ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³°¤ËÀí¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Æ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤½¤Î±ü¤Ë´¶¤¸¤¿¶¯¤µ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¤µ¤Æ¡¢3·î¤Ë34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡£½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Í¤Î²È¤òÇñ¤Þ¤êÊâ¤¤¤Æ»à¤Ì¤Î¤¬Ì´¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì°Õ»×¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤¢¤Î¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡Ö²»³Ú¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£»à¤Ì¤Î¤¬²¿ºÐ¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ËÄ°¤«¤»¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²»³Ú¤Ë¤Ï°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü¤¢¤Î2020Ç¯9·î¤«¤é¡Öano¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£22Ç¯4·î¡¢TOY¡ÇS FACTORY¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¡£24Ç¯3·î¡¢±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤È¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¤Ë¤âMEM¤Á¤çÌò¤Ç½Ð±é¡£²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢À¼Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤¹¤ë¡£25Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
Ë¾·î¤Õ¤ß 70Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¬¥¤¥É»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£±Ç²è·Ï¤ò¼´¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Í¥¿¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤¬Ãæ¿´¤Ç·î¤Ë20ËÜ¤Û¤ÉÃ´Åö¡£¤â¤Á¤í¤ó¥³¥é¥à·Ï¤â½ñ¤¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤È¤Î»þ´Ö¤¬Ìþ¤·¤Ç¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇÉô²°²½¤¬²ÃÂ®Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é