Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日（金）0時から7月14日（月）23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。

現在、165Hzのリフレッシュレートでカクつきやチラつきなくゲームが楽しめる27インチゲーミングモニター（‎G27M2020GJP）や1000回も繰り返し使えて経済的な充電式単3形ニッケル水素電池（210AAHCB）24個セットなど、AmazonBasics（Amazonベーシック）のアイテムがお得に登場しています。

滑らかな映像表現を実現。Amazonベーシックのゲーミングモニター（27インチ）が過去最安で販売中

Amazonベーシック ゲーミングモニター FHD 1080p VESA規格対応 Adaptive sync 応答速度1ms 27インチ (165Hz) スピーカー内蔵 ブラック 25,000円 （12%オフ） Amazonで見る PR PR

スリムベゼルデザインとIPSパネルで大迫力。ゲームや動画視聴に最適なモニター（24インチ）各種が最大15%オフ

Amazonベーシック ゲーミングモニター FHD 1080p VESA規格対応 Adaptive sync 応答速度1ms 24インチ (165Hz) スピーカー内蔵 ブラック 15,119円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック モニター FHD 1080p 最大100Hz VESA規格対応 スピーカー内蔵 24インチ (100Hz) スピーカー内蔵 ブラック 13,300円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

アウトドアや災害用にまとめ買いしておこう！ 充電式単3形電池や9V形電池、単1形乾電池が最大44％オフ

Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単3形24個セット (最小容量2000mAh、約1000回使用可能) 2,860円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単4形24個セット (最小容量850mAh、約500回使用可能) 2,286円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 9V形4個セット (最小容量200mAh、約1000回使用可能) 1,436円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 24個セット 9ボルト アルカリ 高性能 多目的電池 5年間の保存可能期間 パッケージは異なる場合があります 3,400円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 単1形 日常用アルカリ乾電池 1.5ボルト 5年間の保存可能期間 4個セット 643円 （44%オフ） Amazonで見る PR PR

ゲームのボイスチャットや家庭用カラオケに大活躍！ ダイナミックボーカルマイクやXLRケーブルが最大33%オフ

Amazonベーシック スピーカー PAシステム用XLRマイクケーブル 全銅伝導体 6mm PVCジャケット 0.9m ブラック 2本セット 1,466円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック ダイナミックボーカルマイク カーディオイド XLR ブラック/シルバー 2,314円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 高耐久性キーボード 電子ピアノ スタンド Z字型 ブラック 5,188円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

microSDカードリーダーやmicroSDカードも最大15％オフ。夏の思い出を簡単に保存＆転送できますよ

Amazonベーシック microSD カードリーダー USB C 3.0 1,040円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック 1TB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り 12,489円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

Amazonベーシック microSDXC メモリーカード 128GB フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 ブラック 1,716円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Amazonベーシックのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年7月12日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

Source:「Amazonプライムデー」