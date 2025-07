PCオーディオ市場は、配信サービスの普及や高音質再生技術の進化により着実に拡大。ハイレゾ対応機器やネットワークオーディオなどが充実し、グッと高音質が身近になった。

今回は「音楽配信サービス」編としてApple MusicやSpotifyなど6つのサービスを取り上げ、最新事情やプロの解説をお届けする。

【私がチョイスしました!】AVライター 野村ケンジさん

イヤホン・ヘッドホンからリファレンスモデルまで、AV機器全般に明るい。ポータブルオーディオのイベントにも多数出演。

豊富なコンテンツ数が魅力。「ポイ活」できるサービスも!

ストリーミングの普及により市場が拡大中。特にサブスク型のサービスが主流となり、定額で数多くの楽曲が楽しめるように。昨今ロスレスやハイレゾなど、高音質なコンテンツが増加し人気を集めている。

ハイレゾ音源も楽しめる高音質音楽プラットフォーム

Qobuz

高音質音源を「ストリーミング」と「ダウンロード」で楽しめるサービス。最大192kHz/24bitのハイレゾ音源を提供し、オーディオファン向けの高品質なリスニング体験を実現する。豊富なプレイリストや「マガジン」などのコンテンツも魅力。

↑「MAGAZINE」にはニュースやインタビュー、オーディオなどの記事が並ぶ。

【野村’s Impression】

「膨大なタイトル数を誇るクラシック系に加え、アニソンなどJポップ系タイトルも数多い。定額制にもハイレゾ音源が充実しているのも魅力のひとつで、ダウンロードによるオフライン再生機能も便利です」

高品質な音源の提供に加え、ユニークなコンテンツや機能が充実



Apple Music

ロスレスオーディオや空間オーディオに対応し、高音質な音楽を提供。クラシック音楽のカタログ「Apple Music Classical」や、カラオケ機能「Apple Music Sing」などユニークなサービスが充実する。Apple製品からiCloudで音楽を一括管理できる。



↑オフィシャルや個人作成ほか、豊富なプレイリストが人気。

【野村’s Impression】

「洋楽はもちろん、Jポップやアニソンなどのタイトルも多数備える“旬”な楽曲数の多さが魅力。空間オーディオ対応曲も揃えているなど、iPhoneやMacなどのApple製品ユーザーにはベストなサービスです」

プライム会員なら無料または割引価格で利用可能

Amazon Music

プライム会員向けのAmazon Music Primeや、Amazon Music Unlimitedがあり、後者の一部はロスレスやハイレゾ、空間オーディオにも対応。Alexaとの連携で音声操作が可能で、スマートスピーカーを活用した快適なリスニングが体験できる。

↑気分やシーンに合う公式のプレイリストが豊富に用意されている。

【野村’s Impression】

「Amazon Music Primeは、プライム会員であれば無料で楽しめるのが太っ腹。Amazon Music Unlimitedも用意されており、こちらは有料ですが、ハイレゾやCD同等の高音質音源を楽しむことができます」

世界中のユーザーが作成した膨大なプレイリストを聴ける

Spotify

AIを活用したパーソナライズ機能が充実し、ユーザーの好みに合わせたプレイリストを自動生成。ポッドキャストのコメント機能やInstagramのストーリーから直接楽曲を保存できる機能など、SNSとの連携も特徴だ。近日ロスレス再生対応の噂も。

↑「DailyMix」など高精度にパーソナライズされたプレイリストを用意。

【野村’s Impression】

「プレイリスト作成機能など、シンプルで扱い易いアプリが好評。有料コースも用意されますが、無料版でも十分に楽しめる点も魅力です。膨大な楽曲は洋楽・邦楽を問わず豊富で、Jポップ系なども数多く揃っています」

YouTube音楽動画の音声のみの再生が可能

YouTube Music

YouTubeの音楽動画を音声のみで再生でき、ほかのサブスク未解禁の楽曲も聴ける。プレイリスト作成や楽曲検索機能が充実し、YouTubeとの連携もスムーズ。有料版では広告なしの再生やオフライン再生、バックグラウンド再生なども可能だ。

↑様々なアクティビティに合う音楽へ容易にアクセスできる。

【野村’s Impression】

「ミュージックビデオやライブ映像など、ほかにはない音楽コンテンツをラインナップ。基本的に無料ですが、広告を非表示にする有料プランもアリ。プレイリストを提案してくれる機能や、歌詞表示機能なども◎」

楽天ポイントが貯まるなど楽天会員はおトクに利用できる



Rakuten Music

楽天ポイントが貯まる特典があり、楽天カードや楽天モバイルユーザーは割引価格や無料(月10時間まで)で利用可能。スタンダードやライトなど多くの料金プランがあり、ニーズに応じた選択ができる。オフラインやバックグラウンド再生にも対応。

↑「Webプレイヤー機能」を搭載し、PCで音楽を再生できる。

【野村’s Impression】

「1日1曲以上再生することでポイントが貯まったり、楽天カードや楽天モバイル会員は料金が割安になるなど、おトクな特典もアリ。ダウンロードやオフライン再生が可能など、意外に使えるサービスです」

※「GetNavi」2025月7号に掲載された記事を再編集したものです

The post Apple MusicにAmazon Music、結局どれがいい? 「音楽配信サービス」6選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.