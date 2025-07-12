Ý¯°æ³¤²»¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¼ç±éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó2ÆüÁ°¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×½éÆü¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó»£±Æ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/12¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ³¤²»¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬7·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ú¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡Û¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ºî¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æ³¤²»¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¤¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥¯¥¢¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤âÌÞÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ç±é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¡¢¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç2ÆüÁ°¤°¤é¤¤¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¡ÊÍýÍ³¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËóîÆ£¤Ï¡Ö»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤âÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡£2Æü´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÈÇ¤òÃæ¿´¤Ë¶¦±é¤·¤¿¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò¤Î³ýÅç¤ß¤º¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡©¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢³ýÅç¤Ï¡Ö°ì¸À¤âÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡£Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¾Ð´é¤ÇË½Ïª¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãý¤ê¤«¤±¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢³ýÅç¤¬¡Ö°ã¤¦¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤è¤ê¤â¡ËµÕ¤Ë¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÆ°¤¸¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åì±Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀÖºä¥¢¥«¤È²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ò±ÇÁü²½¡£¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Ëå¡¦¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ¡Ë¤È¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬Êâ¤à¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò¤Î³ýÅç¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ï¡¢ËÜºî¤Î·àÃæ·à¡Ö15Ç¯¤Î±³¡×¤Î´ØÏ¢¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¸ø³«Á°Æü¤Î2024Ç¯12·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À»ÃÏ¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡£7·î27Æü¤ÎÊÄ´Û¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢65Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤òºÌ¤ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâ TOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Å¸³«Ãæ¤Ç¡¢5·î9Æü¤«¤é7·î27Æü¤Î80Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê100ºîÉÊ°Ê¾å¤Î·æºîÆÃ½¸¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢·à¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æ³¤²»¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°
¢¡Ý¯°æ³¤²»¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¼ç±éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó2ÆüÁ°
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¤¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥¯¥¢¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛÄ¥´¶¤âÌÞÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ç±é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¡¢¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢¥Þ¥¸¤Ç2ÆüÁ°¤°¤é¤¤¡£¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¡ÊÍýÍ³¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡Ý¯°æ³¤¿Í¡¢»£±Æ½éÆü¤Ë³ýÅç¤ß¤º¤¤È¥¥¹¥·¡¼¥ó
¥É¥é¥ÞÈÇ¤òÃæ¿´¤Ë¶¦±é¤·¤¿¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò¤Î³ýÅç¤ß¤º¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¤ÎÆü¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡©¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢³ýÅç¤Ï¡Ö°ì¸À¤âÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡£Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¾Ð´é¤ÇË½Ïª¡£Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÊý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãý¤ê¤«¤±¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢³ýÅç¤¬¡Ö°ã¤¦¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥¥¹¥·¡¼¥ó¤è¤ê¤â¡ËµÕ¤Ë¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÆ°¤¸¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¼Â¼ÌÈÇ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û
Åì±Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀÖºä¥¢¥«¤È²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ò±ÇÁü²½¡£¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¡Êã·Æ£ÈôÄ»¡Ë¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Ëå¡¦¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ¡Ë¤È¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬Êâ¤à¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹õÀî¤¢¤«¤ÍÌò¤Î³ýÅç¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ï¡¢ËÜºî¤Î·àÃæ·à¡Ö15Ç¯¤Î±³¡×¤Î´ØÏ¢¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¸ø³«Á°Æü¤Î2024Ç¯12·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À»ÃÏ¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡£7·î27Æü¤ÎÊÄ´Û¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢65Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤òºÌ¤ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâ TOEI¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Å¸³«Ãæ¤Ç¡¢5·î9Æü¤«¤é7·î27Æü¤Î80Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê100ºîÉÊ°Ê¾å¤Î·æºîÆÃ½¸¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢·à¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û