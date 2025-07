明治座は2025年〜26年冬に<Thank you very マッチ de SHOW『ギンギラ学園物語 新春!再びマッチでーす!』>を上演すると発表した。

【写真】永遠のアイドル!個性的な衣装のマッチ

1980年のデビュー以来、歌手、俳優にとどまらず、レーシングチームのオーナー兼監督としても活躍するなど、日本のエンターテインメント界を牽引し続けてきた近藤真彦。

2024年末、近藤自らが演出・主演を務め、明治座で公演された舞台『ギンギラ学園物語』は大反響を呼び、公演終了直後から再演を望む声があがっていた。

そんな熱いリクエストに応え、早くも再演が決定。近藤の芸能生活45周年となる2025年から翌26年にかけ、年末年始の明治座を華やかに彩る。

前回同様、昭和の人気歌謡バラエティ番組を彷彿とさせる笑いと音楽に満ちた懐かしくも新しいエンターテインメント・ショーとなっており、<学ラン姿のマッチ>が再び舞台に舞い降りる。



公演を盛り上げる豪華日替わりゲストたち

さらに、公演を盛り上げる豪華日替わりゲストは、原田伸郎、関根勤、小堺一機、川粼麻世、中村繁之、松居直美、松本明子、西村知美、浅香唯、西田ひかる、ダイノジ、友近と、日本のエンターテインメントを代表する錚々たる顔ぶれが再集結。

本公演でしか観ることができない、夢の競演を楽しめる。

第一部は近藤自らが演出を手掛けた、80年代のテレビ番組を思い出させる書き下ろしのオリジナルコメディの舞台。

そして第二部は、マッチのこれまでの歩みを彩ってきた数々の楽曲で綴られたライブステージとなっている。

世代もジャンルも超えた見どころ満載の構成で、会場全体を懐かしさと熱気で包み込む。近藤真彦が贈る、年末年始限定の特別講演の開催だ。

Thank you very マッチ de SHOW

『ギンギラ学園物語 新春!再びマッチでーす!』

【構成・脚本】鈴木おさむ

【演出】近藤真彦

【主演】近藤真彦

【ゲスト】※公演日によって出演者が異なります。

原田伸郎/関根勤/小堺一機/川粼麻世/中村繁之/松居直美/松本明子/西村知美/浅香唯/西田ひかる/ダイノジ/友近

【日程】2025年12月30日(火)〜2026年1月4日(日)

【お問合せ】明治座チケットセンター:03-3666-6666(10:00〜17:00)

【会場】明治座(東京都中央区日本橋浜町2−31−1)