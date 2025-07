岡崎体育が新曲「一般」を7月13日(日)に配信リリースすることが決まった。 「一般」は今年4月に行った24時間生配信合宿で制作した楽曲で、作られる過程を生配信していたもの。編曲は24時間生配信にも出演した野村陽一郎氏がつとめる。 また、楽曲リリース日の7月13日(日)23:15からはMBS/TBS系『情熱大陸』へ岡崎体育が出演することも決定した。 岡崎体育は6月18日に配信シングル「リボン (Half Size Ver.)」(三井住友銀行「Trunk」CMソング)を、6月25日に4枚組映像作品集『REBOUND ERA』を、7月2日に配信シングル「Suffer」(7月クールTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』オープニング主題歌)をリリースするなどリリースラッシュが続いている。 ■放送情報MBS/TBS系 『情熱大陸』7月13日(日)23:15〜放送https://www.mbs.jp/jounetsu/ ■「一般」作詞作曲:岡崎体育 編曲:野村陽一郎2025年7月13日(日)配信スタートhttps://okazakitaiiku.lnk.to/IppanTS ◾️「Suffer」作詞作曲:岡崎体育 編曲:岡崎体育、dustbox2025年7月2日(水)配信スタートhttps://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer ◾️TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』 7月1日(火)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-Xにて放送開始 AT-X 毎週火曜 23時30分〜【リピート放送】毎週木曜11時30分〜/毎週月曜17時30分〜TOKYO MX 毎週火曜24時30分〜サンテレビ 毎週火曜24時30分〜KBS京都 毎週火曜24時30分〜BS11 毎週火曜24時30分〜三重テレビ 7月9日より 毎週水曜24時20分〜 ※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。ABEMAにて地上波先行・単独最速配信決定!ABEMA 7月1日(火)より毎週火曜 24:00〜 ◆MUSICオープニング主題歌:「Suffer」岡崎体育エンディング主題歌:「GORI☆GORI Feez e-Girl!!」真白(CV:花澤香菜)VS愉快なおじさんたち(CV:杉田智和) ◆公式サイト:https://mattan-anime.com◆公式X:@mattan_anime 関連リンク ◆岡崎体育 オフィシャルサイト◆岡崎体育 オフィシャルX◆岡崎体育 オフィシャルInstagram◆岡崎体育 オフィシャルYouTubeチャンネル◆岡崎体育 オフィシャルTikTok

