ヨルシカの書き下ろし新曲「修羅」が、カンテレ・フジテレビ系列全国ネットで7月14日より放送スタートする新ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』の主題歌に決定した。 月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』には主演の磯村勇斗をはじめ、堀田真由、稲垣吾郎らが出演。独特の感性を持つがゆえに人生にも仕事にも臆病だった弁護士が、少子化による共学化で揺れる私立高校に『スクールロイヤー』として派遣されることになり、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、不器用ながらも必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマとなっている。 主題歌「修羅」について、n-buna(ヨルシカ)と出演陣の磯村勇斗、堀田真由からコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■n-buna(ヨルシカ)コメント宮沢賢治の「春と修羅」が好きでした。四月の気層のひかりの底を唾つばきし はぎしりゆききするおれはひとりの修羅なのだこの一節がいつでも心に残っていて、同時に感じるのは風のイメージでした。春になって、風が吹くとよくこれを思い出します。ドラマにも宮沢賢治の作品がモチーフとして出てきます。「春と修羅」をささやかな共通項として、ヨルシカの作品と、ドラマの二つが柔らかく交わるようなものになっていれば幸いです。 ■磯村勇斗コメント今回、ヨルシカさんに主題歌を書き下ろしていただき、とても有り難く思います。「修羅」を聴いた時に、なんとなく青色の景色が広がりました。でも、その中にも沢山の青の色彩があり、メロディーと歌詞から、さまざまな色がポカンポカンと浮かび上がりました。本作のメインカラーも青色なので、そんなヨルシカさんの楽曲が、ドラマにどんな彩りを添えてくださるのかとても楽しみです。 ■堀田真由コメント「学校」そのものが「春」と「修羅」だなと思います。「春」は新しい出会いや希望がある前向きな季節。同時に「修羅」のように、不安や孤独、笑顔でいてもずっと言葉を探しているような感覚が、私の学生時代にもありました。多感な時期であっても、みんな相反する気持ちを抱えながらも歩き続けなきゃいけないんだということを、この楽曲「修羅」を通して感じました。思わず口ずさんでしまう癖になるメロディーは、聴くタイミングによって聞こえ方が違い、本作の世界観にピッタリだと思います。作品全体を底上げしてくださる素敵な主題歌で、大きな力をもらえる気がします。 ◆ ◆ ◆ ヨルシカは物語性に富んだ楽曲が特徴的だが、宮沢賢治の詩集「春と修羅」をモチーフに制作された「修羅」がドラマを観終わった者の心にどんなメッセージを問いかけてくるのか。主題歌「修羅」は7月14日初回放送内で初披露される。 ■月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』 【初回放送】2025年7月14日(月)22時スタート※初回15分拡大(カンテレ・フジテレビ系全国ネット)【出演】磯村勇斗 堀田真由 平岩紙 市川実和子<日高由起刀 南琴奈 日向亘 中野有紗 月島琉衣 近藤華 越山敬達 菊地姫奈 のせりん 北里琉 栄莉弥>淵上泰史 許豊凡(INI) ・坂井真紀 尾美としのり・木野花 光石研 稲垣吾郎 ほか【脚本】大森美香【音楽】Benjamin Bedoussac【主題歌】ヨルシカ「修羅」(Polydor Records)【監督】山口健人 高橋名月 稲留武【プロデューサー】岡光寛子(カンテレ) 白石裕菜(ホリプロ)【制作協力】ホリプロ【制作著作】カンテレ ◾️「LIGHTIA〜七色のキセキ〜」 2025年7月19日(土)〜19:15〜(約20分間)会場:横浜・八景島シーパラダイス アクアミュージアム4階 ライブスタジアム主催:株式会社横浜八景島制作:LIL(https://www.lil.vision)お問い合わせ:横浜・八景島シーパラダイスTEL:045-788-8888URL:http://www.seaparadise.co.jp 関連リンク ◆ヨルシカ オフィシャルサイト

The post ヨルシカ、新曲「修羅」が月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』主題歌に first appeared on BARKS.