2Ž¥26»ö·ï¤ÏŽ¢¼ºÇÔŽ£¤«Ž¤¤½¤ì¤È¤âŽ¢À®¸ùŽ£¤«¡ÄÆüËÜ¶áÂå»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿Ž¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ëŽ£¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿"3¤Ä¤ÎÆæ"
¢£µìÎ¦·³¤ÎÆâÉô¹³Áè¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë
¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ê1936Ç¯¡Ë2·î26Æü¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë2¡¦26»ö·ï¤Ï¡¢Î¦·³ÆâÉô¤Ç¹ñ²È²þÂ¤±¿Æ°¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£20¿ÍÍ¾¤ÎÀÄÇ¯¾¹»¤ÈÈà¤é¤Ë»Ø´ø¤µ¤ì¤¿²¼»Î´±¡¦Ê¼Àé500¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÂåÆüËÜ¤ÎÎ¦·³»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ¼£11Ç¯¡Ê1878Ç¯¡Ë¤ÎÃÝ¶¶ÁûÆ°¡Ê¶á±Ò»ÕÃÄ¤ÎÊ¼»Î¤¬À¾Æî¤ÎÌò¤ÎÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤òÉÔËþ¤È¤·¤Æ·èµ¯¤·¤¿»ö·ï¡Ë¤¬¿É¤¦¤¸¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£Åª±Æ¶Á¡¢·èµ¯¹ÔÆ°¤ÎÅ°Äì¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¡¦26»ö·ï¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ï¡¢Ã±¤ËÎ¦·³ÆâÉô¤Î¹³Áè¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜ¶áÂå»Ë¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤³¤Î»ö·ï¤Î³µ´Ñ¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢£À¯ÉÜÍ×¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢±ÊÅÄÄ®°ìÂÓ¤òÀêµò
¾¼ÏÂ11Ç¯2·î26Æü¡¢Åìµþ¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÀã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂçÀã¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛ¤Ë¤¢¤ëÂè°ì»ÕÃÄÊâÊ¼Âè°ìÏ¢Ââ¡ÊÊâ°ì¡Ë¤ÈÊâÊ¼Âè»°Ï¢Ââ¡ÊÊâ»°¡Ë¡¢¶á±Ò»ÕÃÄÊâÊ¼Âè»°Ï¢Ââ¡Ê¶áÊâ»°¡Ë¤Ê¤É¤Î²¼»Î´±¡¦Ê¼»Î¤ª¤è¤½1500¿Í¤¬¡¢20¿Í¤ÎÀÄÇ¯¾¹»¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¸áÁ°5»þ¤ò´ü¤·¡¢À¯ÉÜÍ×¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤¬½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¡¢ÎëÌÚ´ÓÂÀÏº»ø½¾Ä¹Å¡¡¢ºØÆ£¼ÂÆâÂç¿Ã»äÅ¡¡¢ÅÏÊÕ¾ûÂÀÏºÎ¦·³¶µ°éÁí´Æ»äÅ¡¡¢¹â¶¶À§À¶Â¢Áê»äÅ¡¡¢ËÒÌî¿¸²Á°ÆâÂç¿Ã»äÅ¡¤Ê¤É¤Ç¡¢ºØÆ£¡¢ÅÏÊÕ¡¢¹â¶¶¤ÏÈà¤é¤Ë»´»¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢±ÊÅÄÄ®°ìÂÓ¤âÈà¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀêµò¤µ¤ì¤¿¡£ÀÄÇ¯¾¹»¤Î¹áÅÄÀ¶Äç¡¢Ã°À¸À¿Ãé¡¢Â¼Ãæ¹§¼¡¡¢°ëÉôÀõ°ì¡¢·ª¸¶°Â½¨¤é¤ÏÎ¦Áê´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Î¦Áê¤ÎÀîÅçµÁÇ·¤òÁ°¤Ë¡Öí¬µ¯(¤±¤Ã¤)¼ñ°Õ½ñ¡×¤òÆÉ¤ß¤¢¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î7¹àÌÜ¤ÎÍ×Ë¾»ö¹à¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤¿¡£Âè°ì¹à¤Ë¤Ï¡¢Î¦Áê¤Ï»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ°Ý¿·¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òëð¤¤¡¢ÂèÆó¹à°Ê²¼¤Ç¤Ï¹Ä·³Áê·â¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤¤¤ì¤¿·³»ö¼çÆ³Æâ³Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÁ°¶µ°éÁí´Æ¤Î¿¿ºê¿Ó»°Ïº¤äÁ°Î¦Áê¤Î¹ÓÌÚÄçÉ×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÈÅ·¹Ä¿ÆÀ¯Æâ³Õ¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°Ý¿·¡×¡Ö³×¿·¡×¤È¼«¾Î
26ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é29ÆüÍ¼¹ï¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Èà¤éÀÄÇ¯¾¹»¤ÈÎ¦·³»ØÆ³¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¶ï¤±°ú¤¤¬¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£Å·¹Ä¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Î·èµ¯¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸Ô¹Ï(¤³¤³¤¦)¤Î¿Ã¡×¤¬µÔ»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÃÇ¸ÇÆ¤È²¡×¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¦·³»ØÆ³Éô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÄÇ¯¾¹»¤ÎÂ¦¤â¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¬Å·¹Ä¤ÎÌ¿Îá¤Ê¤¯¤·¤ÆÊ¼¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¸¢¤Î»äµÄ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅý¿ã¸¢¤Î´³ÈÈ¤Ë¡¢¾¼ÏÂÎ¦·³¤Î·³¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸å¤Î¾º¿Ê¤ä±ÉÃ£¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤È¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·èµ¯¹ÔÆ°¤ò¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ê¤É¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°Ý¿·¤È¤«³×¿·¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â¼Ãæ¹§¼¡¤¬¤¤¤ß¤¸¤¯¤â¡Ö¸ã¿Í¤Ï°Ý¿·¤ÎÁ°±ÒÀï¤òÀï¤Ò¤·¤Ê¤ê¡×¤È½ñ¤¤Î¤³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤òµ¡¤ËÎ¦·³Åö¶É¤¬¿·¤¿¤Ë¹ñÆâÂÎÀ©²þ³×¤Ë·èµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î¡Ö¾¼ÏÂ°Ý¿·¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤âÄêµÁ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤Ï¹ñÂÎÇË²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¸µ¿ãÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î°Õ¤Ë¤Ï±è¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¿À·Ð¼Á¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤È¤«³×Ì¿¤È¤¤¤Ã¤¿¸ì¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅ·¹Ä¤Î°Õ¤Ë±è¤¦¸¢ÎÏµ¡¹½¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
¤À¤¬¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î¼çÂÎÅª¤Ê°Õ»×¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
Å·¹Ä¤ËÃé¼Â¤ÊÊåÉ«(¤Û¤Ò¤Ä)¡¦ÊåÍã¤ÎÇ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ò»Â»¦¤·¡¢¤½¤Î¸¢ÎÏ¤ò¾ÃÌÇ¤»¤·¤á¤Æ¡¢Î¦·³¼çÂÎ¤Î·³»öÆÈºÛ¹ñ²È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ·èµ¯¤ËÆ§¤ß¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öí¬µ¯¼ñ°Õ½ñ¡×¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤½¤ì¤òÃ¼Åª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆâ³°¿¿¥Ë½ÅÂç´íµÞº£¥Ë¥·¥Æ¹ñÂÎÇË²õ¥ÎÉÔµÁÉÔ¿Ã¥òëÏÙ¤(¤Á¤å¤¦¤ê¤¯)¥·¥ÆÎÇ°Ò¥ò¼×¥ê¸æ°Ý¿·¥òÁË»ß¥·Íè¥ì¥ëÕ¡Â±¥òçì½ü(¤µ¤ó¤¸¤ç)¥¹¥ë¥ËÈó(¤¢¤é)¥¹¥ó¥Ï¹Äëõ(¤³¤¦¤Ü)¥ò°ì¶õ¥»¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËöÈø¤Ç¤Ï¡¢¡Öè¤(¤³¤³)¥ËÆ±Í«Æ±»Öµ¡¥ò°ì¥Ë¥·¥Æí¬µ¯¥·Õ¡Â±¥òëÏÌÇ¥·¥ÆÂçµÁ¥òÀµ¥·¹ñÂÎ¥ÎÍÊ¸î³«¸²¥Ë´ÎÇ¾¥òãñ(¤Ä)¥¯¥·°Ê¥Æ¿À½§ÀÖ»Ò(¤»¤¤·)¥ÎÈùÃï¥ò¸¥¥»¥ó¥È¥¹¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤ò¸¢ÎÏ¶õ´Ö¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¿¿¤ËÅ·¹Ä¤Î°Õ¡ÊÂç¸æ¿´¡Ë¤Ë±è¤¦¸¢ÎÏµ¡¹½¡Ê¤½¤ì¤¬·³ÉôÆÈºÛ¹ñ²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï·èµ¯¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£4Æü´Ö¤ÇÄÃ°µ¤µ¤ì¡¢¼ºÇÔ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡Ä
¡Ö¸æ°Ý¿·¡×¤È¤«¡Ö¹ñÂÎ¤ÎÍÊ¸î³«¸²¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶áÂåÆüËÜ¤ÎËëÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤é68Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°Ý¿·³×Ì¿¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£Å·¹Ä¤ÎÂ¦¶á¤Î¼Ô¤Ï¼«¤é¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÌ±¤òµ½¤¡¢¤½¤·¤ÆÅ·¹Ä¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÆ³¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¯Â¦¤ÎÕ¡¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å·¹Ä¤Î°Õ¤Ë±è¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹Ä¿ÆÀ¯¤òµá¤á¤ë¤³¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢¡Ö·³¿ÍÄ¼Í¡¡×¤ÎÀº¿À¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
2¡¦26»ö·ï¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎò»ËÅª¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Î·èµ¯¤Ï¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¡×¤·¡¢¡ÖÀ®¸ù¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î¾ÌÌ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î·èµ¯¤Ï¡¢4Æü´Ö¤ÇÅ·¹Ä¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿Î¦·³¼çÎ®ÇÉ¡Ê¤³¤ì¤òÅýÀ©ÇÉ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¬¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÃ°µ¤µ¤ì¡¢ÁÊ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤ÏÌÛ»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼ºÇÔ¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Åö½é¤ÎÁÀ¤¤¤È¤ÏµÕ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖÀ®¸ù¡×¤·¤¿
¤À¤¬¡¢2¡¦26»ö·ï¸å¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Î¦·³¼çÎ®ÇÉ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¾Í»ö¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Ê¬¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Î¦·³ÆâÉô¤ÎÀÄÇ¯¾¹»¤Ë¸ª¤¤¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿»ØÆ³Éô¤Î°ìÇÉ¡Ê¹ÄÆ»ÇÉ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡Ë¤ò½Í·³¿Í»ö¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤À¤·¤¿¤·¡¢·³ÉôÂç¿Ã¸½ÌòÉð´±À©¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¡¢Î¦Áê¤Î¹¹Å³¤ä¸åÇ¤¤ÎÎ¦Áê¤ò¿ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÆâ³Õ¤ÎÀ¸»¦Í¿Ã¥¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤âÎ¦·³¼çÆ³¤ÎÆâ³Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½2¡¦26»ö·ï¤¬¡ÖÀ®¸ù¡×¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¦·³¤Î¸¢ÎÏÃ¥¼è¤È¤¤¤¦¹µÁ¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î¼çÂÎÅª¤Ê°Õ»×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤¬ÎýÃ£¤ÊÎ¦·³¼óÇ¾¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½éÇ¯Âå¤«¤é¤Î¹ñ²È²þÂ¤±¿Æ°¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·ëÃå¤ò¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ë¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔÌÀÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢£Âè1¤ÎÆæ¤ÎÅú¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÂè2¡¦3¤ÎÆæ
¾¼ÏÂ10Ç¯12·î¾å½Ü¤ËÂè°ì»ÕÃÄ¤ËËÌËþ½£¤Ø¤Î°ÜÃó¤ÎÆâ¼¨¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Èó¹çË¡³èÆ°¤òÅ°Äì¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ëÂ¦¤ËÎ©¤ÄÅýÀ©ÇÉ¤ÎÎ¦·³¾åÁØÉô¤¬¡¢²á·ã¤ÊÀÄÇ¯¾¹»¤¬Â¿¤¤Âè°ì»ÕÃÄ¤òÅìµþ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¤³¤ÎÆâ¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤ÎµÞ¿ÊÊ¬»Ò¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ëþ½£¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¡Ö·¯Â¦¤ÎÕ¡¡×¤òÅÝ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÂôºÛÈ½¤Ë¤â»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÁêÂô¤Ë¤Ä¤Å¤±¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤Ç·×²è¤ÏÎý¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î2¥«·îÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë·×²è¤¬¼Ñ¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤ÏÅÎÀñ(¤º¤µ¤ó)¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÎÀñ¤µ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸¢ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤ËÃ¥¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Ê¤¼¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÈà¤é¤Î·×²è¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÏ³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£ËÌ°ìµ±¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡ÖºÇÂç¤Î¼åÅÀ¡×
½é¤á¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¼ÏÂ½éÇ¯Âå¤ÎÌ±´Ö±¦Íã¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¤Ï¸¢ÎÏ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¦³¤·³¤òÀ¯¼£¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÍ¶¤¤¤À¤¹¤¿¤á¤Î¼Î¤ÆÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö°Ý¿·¤ÎÁ°±ÒÀï¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂº¹ÄÆ¤Õ¡¡×¤òÃé¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
2¡¦26»ö·ï¤Î¹õËë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀÄÇ¯¾¹»¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤ËÌ°ìµ±¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Î·èµ¯¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ì±´ÖÂ¦¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿½ÂÀîÁ±½õ¤Ï¡¢°ìÅÙÈ´¤¤¤¿Åá¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ä¤ËÌá¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡¢¤È¤¤¤¤¤Î¤³¤·¤Æ·º»à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³×Ì¿²È¤È¼«¤é¤ò¤ß¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö±¦Íã¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î¤³¤Î´Å¤µ¤òÄËÎõ¤Ë²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤·2¡¦26»ö·ï¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀ¤Ï¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊËÄÄ±À¯ºö¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÀ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°ì¸«¤â¤Ã¤È¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£
¢£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦Àþ
ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤ÏÅ°Äì¤·¤¿ÂÐ¥½ÀïÏÀ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎ¦·³¤¬°ì´Ó¤·¤Æ²¾ÁÛÅ¨¹ñ¤È¤ß¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿¹ÓÌÚ¤â¿¿ºê¤âÂÐ¥½Àï¤Î¿®Êô¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ç¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤¬ÀîÅçÎ¦Áê¤Ë¼¨¤·¤¿Í×Ë¾¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¹ÓÌÚ¤ò´ØÅì·³»ÊÎá´±¤Ë¤»¤è¡¢¤È¤¤¤¦°ì¹à¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ·³¤ÏÂÐ¥½Àï¤ò¤¹¤°¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±µÁ¸ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¦»º¼çµÁ¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¡¢²Ã¤¨¤ÆËþ½£¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½Ï¢¤Î°µÎÏ¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¥½ÀïÉ¬Á³ÏÀ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ë·èµ¯¤·¤¿ÀÄÇ¯¾¹»¤¬Ë¾¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾¼ÏÂ12Ç¯¤ÎÆüÃæÀïÁè¤Î¿ä°Ü¤ÏÍÍÁê¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ëþ½£¹ñ¤Î¸¢±×¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÉôÊ¬Åª¸¢±×¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤ÇËþÂ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÀï²Ð¤ò³ÈÂç¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÂÐ¥½Àï¤Ë½ÅÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤ê¾¼ÏÂ14Ç¯5·î¡Á9·î¤Î¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»öÊÑ¤Ï¡¢ÂÐ¥½Àï¿®Êô¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÌ»Ò¤òÅÒ¤±¤¿·ã¤·¤¤ÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÅì·³¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¥½Ï¢·³¤Î¶áÂåÊ¼´ï¤ËÃ¡¤«¤ì¡¢¤â¤Ã¤È²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼¡¤«¤é¼¡¤ËÀïÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢Ê¼°÷¡¢ÁõÈ÷¤Ê¤É¤ÏÆüËÜÎ¦·³¤Îº¬´´¤ò¤æ¤ë¤¬¤¹¤Û¤É¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Å·¹ÄÀ©¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
1941Ç¯6·î¤Ë¥É¥¤¥Ä·³¤Ï¥½Ï¢ÎÎÅÚ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤ËÂÐ¥½Àï¤ÈÆîÊý¤Î»ñ¸»³ÍÆÀ¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤ÎºîÀï¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤ÏÆîÊý¤Ø¤ÎºîÀï¤Ë½ÅÅÀ¤ò¤ª¤¡¢´ØÅì·³¤ÏÆÃÊÌÂç±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥½Ï¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼ÂÀï¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤ÎË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ÏÁíÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¼ÏÂ20Ç¯8·î15Æü¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¤à¤«¤¨¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤¿¤À¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤ÎË¾¤ó¤ÀÀ¯¸¢¤Ï¡¢Âç¸æ¿´¤òÂÎ(¤Æ¤¤)¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅ·¹Ä¤òÀ¯¼£¡¦·³»ö¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Ï¤º¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÅ·¹Ä¿ÆÀ¯¹ñ²È¤¬¼ùÎ©¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Å·¹Ä¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¯ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ·¹Äµ¡´ØÀâ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿À¯¸¢¤è¤êÅ·¹Ä¤ÎÄ¾ÀÜ¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£ÅªÀÕÇ¤¡¢·³»öÅªÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅ·¹Ä¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Õ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀÄÇ¯¾¹»¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ò¤¤¤¤Î¤Ò¤ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀïÁè¤ËÉé¤±¤¿¾ì¹ç¤ÏÁê¼ê¹ñ¤«¤éÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢Å·¹ÄÀ©¤ÎÂ¸Â³¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö·¯Î×¤·Åý¼£¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦Í×µá¤Ø¤ÎÊ°¤ê
2¡¦26»ö·ïËÖÈ¯¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢Å·¹Ä¤¬¿´Äì¤«¤é·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¡Ö¸Ô¹Ï¤Î¿Ã¡×¤¬¡Ö·¯Â¦¤ÎÕ¡¡×¤è¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ»Â»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÅÜ¤ê¤¬Ä¾ÀÜ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·¹Ä¤Ï¡¢¡Ö·¯Î×¤¹¤ì¤ÉÅý¼£¤»¤º¡×¤ÎÄë²¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤¿¤Á¤Ï¡Ö·¯Î×¤·Åý¼£¤»¤è¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Å·¹Ä¤Î·ãÅÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´ðËÜÅª¤ÊÇ§¼±¤Î¤Á¤¬¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¦26»ö·ï¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½éÇ¯Âå¤Î¹ñ²È²þÂ¤±¿Æ°¤¬¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÌ·½â¤ò¸²(¤¢¤é¤ï)¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡¢¤¿¤·¤«¤Ë·ëÃåÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¼ý½¦¤ÏÎ¦·³»ØÆ³Éô¤ÎÎçØ¦¤ÊÀ¯¼£Åª·×»»¤Ë¤è¤ë¹ª¤ß¤Ê¸¢ÎÏÃ¥¼è¤Îµ·¼°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£Åª·×»»¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¡¢¾¼ÏÂ10Ç¯Âå¤Î·³»ö¼çÂÎ¤ÎÀ¯ºö¤¬À¸¤ß¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤¤Ê¤É¤ÏÃø¼Ô¤Î¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÊÝºå Àµ¹¯¡Ê¤Û¤µ¤«¡¦¤Þ¤µ¤ä¤¹¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1939Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤Ê¤ë¡£¶á¸½Âå»Ë¤Î¼Â¾ÚÅª¸¦µæ¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù4000¿Í¤«¤é¾Ú¸À¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»à¤Ê¤¦ÃÄ»ö·ï¡¡·³¹ñ¼çµÁ²¼¤Î¥«¥ë¥È¶µÃÄ¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¾¼ÏÂ»ËÆþÌç¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¾¼ÏÂ¤Î²øÊª ¼·¤Ä¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÂÐÎ©¼´¤Î¾¼ÏÂ»Ë ¼Ò²ñÅÞ¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÊÝºå Àµ¹¯¡Ë