¡Ú£Æ£±¡Û¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÅÅ·â²ò¸Û¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¤ËÌó£±£°£°²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Ø¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬¸ò¾Ä¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¡¢£¹Æü¤ËÅÅ·â²ò¸Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼Á°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤ÆàÏÂ²ò¶âá¤È¤·¤Æ£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£¹²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïº£µ¨¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ÆÂç¶ìÀï¡£³«Ëë¤«¤é¤ï¤º¤«£²Àï¤Ç¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ø¹ß³Ê¤µ¤»¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤ò¶ÛµÞ¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤â¡¢¤½¤Î³ÑÅÄ¤¬¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÏµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¶ì¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾¾¤Î¥¯¥ÓÀÚ¤ê¤òÃÇ¹Ô¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯£··î£¹Æü¿åÍËÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤ò¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤Î¿¦Ì³¤«¤é²òÇ¤¤·¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î£Ã£Å£Ï¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡×¤È¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç£Æ£±³¦¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Î²ò¸Û¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÃæ¡¢Ì¾Êª»Ø´ø´±¤Ï¥¿¥À¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾×·âÅª¤Ê¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿åÍËÆü¤Ë£Æ£±¤Î£Ã£Å£Ï¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤¿£µ£±ºÐ¤Î¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤¬Êó½·¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï½¾¶È°÷¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎºÇ¿··è»»½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Ï£²£³Ç¯¤Ë£¸£¹£²Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£·²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢µëÍ¿¤Ï£±£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£¹²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡£¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌó£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï·ÀÌó¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµð³ÛÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤ò¹¹Å³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£