¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Îø°¦¤Çµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1ÅÙ¡Ö4Ç¯´Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤é¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¾ëÅÄÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö1²ó¤·¤«µã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤â¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤È¤«¡×ÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼«¿È¤ÎÎø°¦¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡È¤¢¤¶¤ÈÏ¢¥É¥é¡É¤Ç½÷À¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬µã¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÎø°¦¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð±é¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¼ãÄÐ¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾ëÅÄ¤¬¡Öµã¤¤¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¾ëÅÄ¤¬¡ÖÎø°¦¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤ÏÉ¬¤ºµã¤¯¡×¤È¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤Ï1²ó¤·¤«µã¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÃÇ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£³¤ÊÕ¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ç¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Áê¼ê¤Ï½÷Í§Ã£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼ãÄÐ¤Î¹ðÇò¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¤§?? Í§Ã£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉÍÊÕÁö¤í¤¦¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼ãÄÐ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¢Î©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£4Ç¯´Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤¹¤´¤¤Áö¤Ã¤¿¤Î¡¢°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1ÅÙ°Ê³°¤Ï´ðËÜµã¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ãÄÐ¤¬ÎëÌÚ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¤ì¤ë°Ê³°¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ëµã¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¡ÖÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤È¤«¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£