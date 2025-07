アイリスオーヤマは、キッチンなどの隙間に収まるほどスリムな冷凍庫シリーズ「スキマックス」に、同社最小容量の「スリム冷凍庫 64L」を追加し、2025年7月18日より順次発売します。

「スリム冷凍庫 64L」

記事のポイント 冷凍庫の大容量化が進み、セカンド冷凍庫のニーズも増加しています。アイリスオーヤマの「スキマックス」シリーズは、その名の通り隙間におけるスリム&コンパクトな設計で、キッチン周辺のデッドスペースを有効活用することができます。食材の冷凍保存や冷凍食品のまとめ買いをよくする家庭にオススメです。

「スキマックス」は、「隙間(スキマ)に収まる」「大容量(マックス)」をコンセプトに2024年に発売されたファン式のスリム冷凍庫シリーズ。昨今の物価高に伴う節約志向により、冷凍食品のまとめ買いやふるさと納税の返礼品、料理の作り置きを冷凍保存したいというセカンド冷凍庫に対するニーズの高まりを受け開発されました。

同社が実施したセカンド冷凍庫に関するアンケートでは、設置場所に対する不満の声が多く寄せられている一方で、セカンド冷凍庫を設置したい場所としてキッチンのカウンター下やパントリー下など、有効活用されていない空間が挙げられています。

今回発売の「スリム冷凍庫 64L」は、同社のスキマックスシリーズのなかで最も小さい容量ながら、断熱性能の高い真空断熱材を採用し、壁面の厚みを約3.5cmに抑えることで、買い物カゴ約1.3個分の収納容量を実現しています。さらに、1段のガラス棚と3段のクリアな引き出し型のケースを搭載しているため、中身も一目で確認できます。

幅は約35.6cmと2Lのペットボトル約3本分のサイズで、冷凍食品を横置きで立てた状態で収納できるため、限られた空間を有効に使え、取り出しも容易です。高さは約81.7cmとコンパクトな設計で、冷蔵庫の横だけでなく、アンケートで挙げられていたキッチンのカウンター下やパントリー下などにも設置できます。

アイリスオーヤマ スキマックス「スリム冷凍庫 64L」 発売日:2025年7月18日 オープンプライス

