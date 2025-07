“PINKツインズユニット” としてモデル・DJ・アパレルブランドのクリエイティブディレクターなど様々な分野で活躍する双子のファッションアイコン「AMIAYA」のAMIさんが、自身のインスタグラムで出産を発表しました。



【写真を見る】【AMIAYA】AMIさん「無事に出産致しました」 生まれたばかりの我が子を抱く光景を投稿「感謝の気持ちでいっぱい」





AMIさんは、生まれたばかりの我が子を抱いて包みこむ、温かな母性に満ちた写真を投稿。 “We welcome our little one into the world♡” (小さな我が子をこの世界に迎えました)と報告しました。







合わせて「kennyとayaちゃんも立ち会ってくれて無事に出産致しました」と、ロックバンド「SPiCYSOL」のメンバーで夫のKENNYさんと「AMIAYA」のパートナーで姉のAYAさんと共に出産の時を迎えたことを明かしています。







AMIさんは「たくさんのサポート本当に本当にありがとう。」「支えて下さってる皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。」と感謝を綴りつつ、生まれたばかりの我が子に「やっと会えたね」と感慨深げに愛情を注いでいます。

【担当:芸能情報ステーション】