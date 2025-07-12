Í»öºîÀïÅýÀ©¸¢¤Î°Ü´É¡¢¶¨µÄ³«»Ï¡¡ÊÆ´Ú¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬°ÕÍß¤«
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ·³¤¬»ö¼Â¾å°®¤ë´Ú¹ñ·³¤ÎÍ»öºîÀïÅýÀ©¸¢¤ò´Ú¹ñ·³¤Ë°Ü´É¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î³×¿··Ï¤ÎÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆÂ¦¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤Î°ìÉô¤ÎÆüËÜ°ÜÅ¾¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ·³ºÆÊÔ¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡9Æü¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Îò²À»Íì¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢Í»öºîÀïÅýÀ©¸¢¤Î°Ü´É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¤ä¹ñËÉÈñ¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¶¨µÄÃæ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï11Æü¡ÖÊÆ´Ú¤Ï°Ü´É¤Î¿ÊÅ¸¤Î¤¿¤á¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£