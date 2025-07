4つのお化け屋敷集結！大阪ホラーコレクション2025

エス・プランニングは、今夏大阪で大型ホラーイベント「大阪ホラーコレクション2025」を開催します。

大阪ホラーコレクション2025

開催期間:2025年7月19日(土)〜9月15日(月・祝)

開催場所:心斎橋オーパ本館7階特設会場

(大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3)

開催時間:11:00〜20:00(最終受付19:30)

入場料 :禁足のイエ 1,500円(税込)

エレベーター 1,200円(税込)

除霊の儀 1,200円(税込)

ノロイバライ 1,200円(税込)

4つのお化け屋敷セット割 4,500円(税込)

※泥酔の方、妊婦の方、6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

エス・プランニングは、今夏大阪で大型ホラーイベント「大阪ホラーコレクション2025」を開催。

本イベントは「恐怖」にこだわった、ウォークスルー型や、ルーム型、サウンドホラー、脱出型の合計4つのお化け屋敷が集まるイベントです。

ストーリーが全て繋がっており、まるで「ホラー映画の主人公」の気分を味わえます。

■禁足のイエ(ウォークスルー型)

今までで一番怖かった心霊体験を話そうと思う。

この話は、まだ“現在進行中”だ。

肝試しに慣れていたはずの学生たちが、夏休みに噂の廃墟へと足を運ぶ。

「本当にヤバい」「あの部屋だけは絶対に入れない」――そう噂された場所。

軽い気持ちで踏み込んだはずのその廃墟で、彼らを待っていたのは“後戻りできない何か”だった。

そして今、その家に、あなたも入ることになる。

禁足のイエ ビジュアル

■エレベーター(ルーム型)

肝試しの帰り道。

誰もが口を開かず、重たい沈黙が車内を支配していた。

「C、あのとき…何してたの?」

その問いに答えることなく、Cはただうつむく。

そして彼らは、Bの家に向かい、エレベーターへと乗り込んだ。

しかし──Bが青ざめた顔で叫ぶ。

「これ、いつものエレベーターじゃない…!」

ドアは静かに閉まり、

行き先のない“何か”を乗せたまま、

エレベーターは、ゆっくりと、動き始めた──。

エレベーター ビジュアル

エレベーター ストーリー

■除霊の儀(サウンドホラー)

あんなことが毎日起こるなんて、もう耐えられない。

はっきりとわかった――「俺たちは、あの家に入って呪われたんだ」。

霊能者の言葉は重かった。

「よく今まで無事でしたね」

そして、静かに始まる除霊の儀。

その時、背後に“何か”の気配が走る。

除霊の儀 ビジュアル

除霊の儀 ストーリー

■ノロイバライ(脱出型)

真実を求めて、彼らはその廃墟の過去を調べ始める。

すると、長い間封じられていた悲劇と怨念の存在が浮かび上がってきた。

そして、最終的に彼らが選んだのは――

忌まわしい霊を呼び出し、直接対峙して呪いを断ち切るという、危険な決断だった。

ノロイバライ ビジュアル

