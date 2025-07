この記事をまとめると ■メルセデス・ベンツGクラスに初代Gクラス「W460」をイメージした特別仕様車が登場 ■当時のボディカラーを現代の技術で鮮やかに復刻 ■世界限定460台で日本には100台を導入し価格は2700万円

Gクラス累計生産台数50万台突破記念の特別仕様車

メルセデス・ベンツの大人気SUV「Gクラス」に、往年のGクラスファン垂涎の特別仕様車「G 450 d Edition STRONGER THAN THE 1980s(ISG)」が登場した。

2023年のGクラス累計生産台数50万台突破を記念して企画された限定モデルで、パワフルなディーゼルエンジンと電動化技術を組み合わせた最新のG 450 d(ISG)をベースにしている。

モデル名が示す通り、本モデルは初代Gクラス「W460」型280 GEをルーツとし、1980年代のディテールを随所に取り入れたデザインとなっている。ボディカラーにはアガベグリーン、クリーミーホワイト、コロラドベージュの3色を、現代の塗装技術で鮮やかに復刻している。

ウインカーランプも1980年代当時に主流だったオレンジ色を採用。クラシックなシルエットを際立たせるため、フロントフェイスやバンパー、ホイールアーチ、ドアミラーカバーはマットブラックで統一されている。5スポークの18インチアルミホイールや、1980年代の純正パーツを使用した「Mercedes-Benz」リアバッジ、専用のスペアタイヤカバーといった装備も、このモデルならではの特徴である。

また、リアマッドフラップやオールテレインタイヤといったプロフェッショナルラインの装備に加え、Gロゴ入りドアボタン&プロジェクターといったGクラスの世界観を演出するアイテムも搭載されている。

シートも初代Gクラスをイメージしたレザー&ファブリック製

シートはレザーとダヴグレーのファブリックを使ったチェック柄で、初代Gクラスに採用されていたシートデザインをモチーフにしている。助手席のグラブハンドルには「STRONGER THAN THE 1980s」、センターコンソールには「1 of 460」の刻印が入る。

ショッケル山の地形を描いたステップカバーや、ボディカラーに合わせた“Schöckl Proved”バッジも装備されている。ちなみにショッケル山とは、1979年のGクラス誕生以来、現在に至るまでGクラスの走行テストが行われている専用コースのある山のこと。この山道を含む厳しいテストコースでの試験をクリアした証として、Bピラーに“Schöckl Proved”バッジが装着されるのだ。

日本では100台、世界でも460台のみの販売となり、価格は2700万円。右ハンドルの設定はなく、左ハンドル仕様のみ。予約は2025年7月17日まで受け付けており、申し込み多数の場合は抽選となる。

1980年代へのオマージュと最新技術が融合した特別仕様のGクラスは極めて稀少なモデルであり、今後のGクラスの系譜においても語り継がれる1台となるだろう。