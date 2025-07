タープやテントを張って居住空間を拡張！GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR

Parks おおいたは、「バンライフを通じた、新しい旅のかたちの提案」をコンセプトに、バン専門レンタカーショップ「GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR」1号店を大分県杵築市山香町に2025年7月26日(土)オープンします。

GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR

業態 :バン専門レンタカーショップ

オープン日 :2025年7月26日(土)

所在地 :〒879-1311 大分県杵築市山香町大字内河野2543-1

アクセス :電車/日豊本線中山香駅徒歩10分、車/九州道速見インターから15分

営業時間 :10:00〜21:00(電話問い合わせ/9:00〜18:00)

定休日 :1月1、2、3日

駐車場 :140台 (うち5台分、車中泊も可)

電話番号 :0977-75-1188

ここで提案するバンライフは、単なる移動手段ではなく“泊まれるクルマ”。

自然や文化資源が豊富ながら宿泊施設の少ない地域の観光課題にアプローチし、旅そのものを楽しむライフスタイルを提供します。

また、レンタカーサービスを気軽に利用できるようニコニコレンタカー(運営:株式会社レンタス)とも提携しました。

走行イメージ

現在、大分県が抱える観光課題として、有名観光地は需要の逼迫やインバウンド中心の価格設定により宿泊費用が高騰し、日本人観光客が気軽に泊まりづらい環境となっています。

また、全国的に知られる別府や由布院などの観光地を除けば、観光客の多くが“素通り”してしまうのが現状です。

その理由は「泊まる場所がない」こと。

自然や文化資源は豊富にもかかわらず、宿泊施設の不足により魅力が十分に発信されていません。

特に、国東半島、九重連山、杵築、宇佐、臼杵といったエリアには豊かな自然と文化がありながら、その価値が活かしきれていません。

そこで、自然環境やキャンプ場、温泉施設といった豊富な観光資源に気軽にアクセスし、不足している「泊まれる手段」を解決するのが、車中泊やキャンプなどのアウトドアを楽しめるバンライフです。

「GORDON MILLER VANLIFE RENT CAR」は、気軽に、自由に、自然の中での宿泊と移動を一体化させた新しい旅の提案です。

車や機材を買ってキャンプを始めるには大きなハードルがあります。

だからこそ、私たちは「まずはレンタルで気軽に」という入り口を提供し、地域の魅力にじっくり触れる機会を創出します。

<車両と設備について>

車両と設備イメージ

無骨でインダストリアルな印象を与えるGORDON MILLERのエッセンスを凝縮したオリジナルカーレーベルから2車種を用意。

車のサイドにタープやテントを張って居住空間を拡張することも可能です。

車内イメージ

▼車種

・GMLVAN V-02(5名乗車、就寝はダブルベッドサイズ)

・GMLVAN C-01(5名乗車、就寝はセミダブルベッドサイズ)

また店舗では、アウトドアチェア、寝袋、焚き火台、カーサイドにつけれるテントなどのキャンプ用品のレンタルサービスも充実しています。

ほかにも、地元食材を活用したBBQセットや、特産メニューなどの提供も行います。

<個性豊かな7店舗が集結!ローカルモール「Parks Yamaga」>

ローカルモール「Parks Yamaga」ロゴ

