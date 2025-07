アイデア次第で、幅広くアレンジして遊べる！エジソンママ「ぷにょぷにょアクアリウムmini」

「エジソンママ」は、サンリオキャラクターズ「クロミ」「シナモロール」が新たに仲間入りした、知育玩具「ぷにょぷにょアクアリウムmini クロミ」「ぷにょぷにょアクアリウムmini シナモロール」を7月3日より発売します。

エジソンママ「ぷにょぷにょアクアリウムmini」

対象年齢 :6歳ごろ〜

メーカー希望小売価格:2,860円(税込)

子供の「なぜ?」を引き出す、化学反応を手軽に楽しめる仕組みが、遊んで学べる知育おもちゃです。

サンリオキャラクターズの中でも人気の高い「クロミ」と「シナモロール」が仲間入りしました。

キュートな表情やスイーツモチーフに変身したデザインの“型”、グリッター入りの“キラキラインク”、そしてシリーズ初のオリジナルチャームキットなどがセットになった、たっぷり遊べる内容に。

自由研究・おうち時間・プレゼントにもおすすめの商品です。

■ぷにょぷにょアクアリウムとは?

どんな色を組み合わせるか、なぜ液体が固まるのか、どんな成分なのか遊びながら学べます。

好きな型を使って作るのはもちろん、型を使わずにゼリーのカップやスプーンでも作ることが可能。

アイデア次第で、幅広くアレンジできるので、子供から大人まで夢中になって楽しめます。

■商品の特徴

<ポイント1:思考力や想像力がぐっと広がるきっかけに>

色の順番や組み合わせを考えたり、「どんな色の作品ができるかな」と想像力を膨らませながら遊んだりすることができます。

グリッター入りのキラキラインクできらめく作品にも。

<ポイント2:インクを入れて揺らすと固まる!簡単に楽しむ化学反応>

型にインクをいれたあと、凝固パウダーを溶かした水溶液に入れて、ゆっくり揺らすと固まって浮き上がってきます。

平面だった作品が、水溶液の中でだんだんぷっくりとした立体になる様子にも注目。

時間の経過とともに変化する触り心地や見た目も必見です。

<ポイント3:初登場!完成品をオリジナルチャームとして持ち歩けるキット付き>

シリーズ初のオリジナルチャームキット付き。

完成した作品を水溶液と一緒にパウチに入れて、パウチを付属のシールやお手持ちのお気に入りのシールやビーズでデコって完成。

世界に一つだけのオリジナルチャームを楽しめます。

<ポイント4:アレンジ次第で長く楽しめる>

時間が経つにつれ成長するぷにょたち。

成長過程に合わせてぷにょすくいあそびやスノードーム作り、アクセサリーづくりなどのアレンジ遊びがたくさんです。

