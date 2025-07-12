ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡É¤ËÂçÅê¼ê¤òºÆµ¯¤µ¤»¤¿ÊÆÌ¾Çì³Ú¤¬°ÛÏÀ¡¡¾ÍèÅª¤ÊÆùÂÎ¤Î¹ó»È¤Ë·üÇ°¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Åê¼ê¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÃ«¡£(C)Getty Images
¡¡ÊÆµå³¦¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ëÌ¾Çì³Ú¤«¤é¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ë°ÛÏÀ¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡23Ç¯9·î¤Ë±¦ÉªÂ¦Éû¿ÙÂÓ¤ÎÂ»½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÉª¤Ø¤Î¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿31ºÐ¤Ï¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ä¤¤¤Ë½Ð¤¿¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬32¹æ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î²÷µó
¡¡Àè·î16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë½é¤á¤Æ¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢·×6¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.50¡¢WHIP0.83¤Î¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¤¤Þ¤À¥¤¥Ë¥ó¥°À©¸Â²¼¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤â98.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.3¥¥í¡Ë¤È¡¢¼ê½Ñ¼¹¹Ô°ÊÁ°¤Î23Ç¯¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿96.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.7¥¥í¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëºÆµ¯¤ÎÆ»¡£ÌµÏÀ¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ò´Ó¤¯ÂçÃ«¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅê¼ê¤è¤ê¤âÉéÃ´¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ºÆÈ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¡ÈÊÀ³²¡É¡£¤³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤ä¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¿ôÂ¿¤ÎÌ¾Åê¼ê¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¡¢»þ¤ËºÆµ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥È¥à¡¦¥Ï¥¦¥¹»á¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤âÍ¤¹¤ëÌ¾Çì³Ú¤Ï¡¢ÊÆÈÇ¡ØYahoo! Sports¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î²ÁÃÍ¤ÏËèÆü¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£º£°Ê¾å¤ÎÆùÂÎ¤Î¹ó»È¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà¤Î¸ª¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²ÌÅª¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¤à¤·¤í³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤Ï¸ª¤Ë6ÇÜ¤ÎÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤À¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Î¸ª¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤ÎÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¦¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÎÅêµå¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢Àº¿ÀÎÏ¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆùÂÎ¤¬ÅêÂÇ¤òÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤¯ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤ä¤¬¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆóÅáÎ®¤Î¸Â³¦¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤âËÜ¿Í¤¬¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆóÅáÎ®¡£¥Ï¥¦¥¹»á¤Î»ØÅ¦¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]