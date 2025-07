沖縄県で製造された材料を使用し、沖縄の味が楽しめる！ブーランジュリ アイミ「沖縄パンフェア」

パン屋・ブーランジュリ アイミは、2025年7月31日まで沖縄パンフェアを開催中。

ブーランジュリ アイミ「沖縄パンフェア」

期間 :2025年6月13日〜7月31日

フェア商品:くんちゃまベーコン、塩豚フランス、島唄ウインナー、タコスドック、ナスミート、チョリソードック、シークワーサー香るポークウインナー、サーターアンダギー

パン屋・ブーランジュリ アイミは、2025年7月31日まで沖縄パンフェアを開催中です。

■商品の特徴

*くんちゃまベーコン、塩豚フランス、島唄ウインナー、シークワーサー香るポークウインナー

沖縄県で製造された材料を使用し、沖縄の味を提供。

シークワーサー香るポークウインナーは重たくならない様、歯切れのいいパンとシークワーサーのソースで爽やか☆

くんちゃまベーコン

*チョリソードック、タコスドック、ナスミート

辛味のある味で、夏に食べたくなる味に仕上がっています。

タコスドック

*サーターアンダギー

沖縄定番のおやつ。

値段もお手頃で小腹が空いた時や、お子様のおやつにぴったりです。

サーターアンダギー

■対象商品

商品名:くんちゃまベーコン

種類 :フォカッチャ

価格 :324円(税込)

商品名:タコスドック

種類 :フォカッチャ

価格 :345円(税込)

商品名:ナスミート

種類 :フォカッチャ

価格 :270円(税込)

商品名:島唄ウインナー

種類 :フォカッチャ

価格 :300円(税込)

商品名:塩豚フランス

種類 :ハード系

価格 :270円(税込)

商品名:チョリソードック

種類 :ドック

価格 :300円(税込)

商品名:シークワーサー香るポークウインナー

種類 :ドック

価格 :328円(税込)

商品名:サーターアンダギー

種類 :ドーナツ

価格 :97円(税込)

陳列の様子

■運営店舗概要

ブーランジュリ アイミ

所在地 :〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-16-9 リバーストーン古淵102号

営業時間 :7:00〜19:00

定休日 :火曜日・木曜日

