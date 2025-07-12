INIµöËËÞ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Ï¢¥É¥é½Ð±é¤Î±Æ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¡¡¥Õ¥¸·î10¥É¥é¥Þ¤ÇÊÛ¸î»ÎÌò
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢INIµöËËÞ¡Ê¥·¥å¥¦¡¦¥Õ¥§¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬12Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢·îÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ëÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò»ý¤ÄÊÛ¸î»Î¡¢ÇòÄ»·ò¼£¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¦³Ø²½¤ËÍÉ¤ì¤ë¹â¹»¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µö¤Ï¡¢ÇòÄ»¤¬Æ¯¤¯µ×Î±ÅçË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÊÛ¸î»Î¡¢½ïÀîË¨¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤ÊÎ¾¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¡£±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏËÜÅö¤Ë¿Æ¤¬¸·¤·¤¯¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÈÀ®ÀÓ¤ò¸·¤·¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÊÛ¸î»ÎÌò¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»£±Æ½éÆü¤ÎÁ°Æü¤ÈÁ°¡¹Æü¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Ç3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÊÎý½¬¤Ç¡Ë¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡ÊËÜÈÖ¤Ç¡ËÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°Æü¤ÈÁ°¡¹Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Êµö¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¡¢22Ç¯¤ÎÆ±¶É¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡ú¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎSOS¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡Á¡×¡£ÄÌ¹Ô¿ÍÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£TGK¥Û¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î°ì¸À¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀÚ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤À³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Åö»þ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½õ¤±¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ý¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈøºê¾¢³¤¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Ï¤É¤¦³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢ËÜÈÖ¤Î¿´¹½¤¨¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¢³¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÎÍ¾Çò¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢Æ±¶É¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëüâÄÍÂçÌ´¤È¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»£±Æ¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¿´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£