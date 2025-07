【独占写真】ライブレポート：Appare!が9周年記念ライブを“デビュー”の地で開催！新曲「YELL」初披露、全国ツアー発表！ファンとともに過ごした本当に幸せな“今”を振り返る

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■メンバーがプロデュースした縁日が会場に登場

6人組アイドルグループのAppare!が、7月9日に神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外ステージで『Appare!9周年ワンマンライブ~9年目のありがとう。ここから、もっと。~』を開催した。

2016年7月2日に、“天晴れ!原宿”として『アイドル横丁夏まつり!! ~2016~』でデビュー。その会場は、この横浜赤レンガ倉庫 野外ステージだった。メンバーチェンジを経て、2020年7月には“Appare!”にグループ名を改名し、2025年1月には初の日本武道館単独公演も成功させるなど、大きく成長・進化して“原点”といえる場所に帰ってきた。

晴天で気温も高いが、海からの風が心地よく吹いている。会場にはメンバープロデュースによる“縁日”が設けられていて、ライブが始まる前から輪投げや射的など、多くの人たちで賑わい、メンバーたちも参加して楽しんでいた。

■デビュー9周年、冒頭2曲は初ステージと同じセットリストでスタート

開演時間となり「Overture」が流れる中、メンバーたち、朝比奈れい(メンバーカラー:赤)、永堀ゆめ(ミントグリーン)、藤宮めい(白)、七瀬れあ(黄)、藍井すず(青)、橋本あみ(桃色)がステージに登場してライブがスタート。オープニング曲は「ハジマリのアイズ」で、続けて「超絶スーパーLOVE!」を披露したが、この2曲でスタートしたのには理由があった。

2曲歌い終わったところで七瀬が「横浜赤レンガ倉庫 野外ステージにお越しの皆さん、こんばんは!」と呼びかけ、全員で「私たち、Appare!です!よろしくお願いします!」と元気に挨拶し、自己紹介を行なった。そして、9年前のデビューステージにも立っていたオリジナルメンバーの朝比奈が「今日は9年越しに帰ってきました!」とファンに呼びかけ、「私、デビューライブにいたんですけど、フェスだったので本当に私たちのことを誰も知らない感じだったんです。でも今日はAppare!が好きでいてくださる方がこんなにいてくれてめっちゃうれしい!ってなってます。本当にありがとうございます」と9年前を思い返しながら思いを伝えた。さらに「9年前にここのステージで歌ったのと同じセットリストを持ってきました。みんなにも9年前と同じ体験をしてもらえたらいいなと思ったので、この2曲を持ってきました。どうでしたか? 楽しんでいただけましたか?」と、ライブの冒頭に持ってきた2曲の理由を明かすと会場から温かい拍手が響いた。

同じく9年前にこの場所で初披露した「アッパレルヤ!!」も歌唱し、序盤からエモい展開に。その後は、橋本が「ここからは一緒にみんなでタオル回したりして、もっともっとAppare!の夏楽しんでいくよ!」と笑顔で呼びかけて、タオル回しでおなじみの夏ソング「あっぱれサマーっ!!」で会場もさらにヒートアップ。「パレリラパレリラ」では藍井が「横浜!行っくよー!」とあおり、初期からの人気曲「カラフルミラクルディスカバリー」ではイントロからメンバーが横に移動する動きがあるが、ファンも同じように右に左に大移動し、まさしく会場に一体感が作り上げられた。

■ユニットによるメドレーコーナーで歓声が上がった中盤

中盤にはユニットによるメドレーコーナーも展開した。ふたりずつ3組によるメドレーで、組み合わせは事前にくじ引きで決まっていて発表済みだったが、歌唱曲は公表されていなかったので、それぞれイントロが流れると会場から大きなどよめきと歓声が上がった。“れああみ”(七瀬&橋本)はタイトル通りファンキーでノリのいい「Girls Be Funky!」で盛り上げ、“めいすず”(藤宮&藍井)はかわいさが際立つ「だいきらいフューチャー」を披露。そして“れいゆめ”(朝比奈&永堀)はパワフルでカッコよく「あっぱれ!!正攻法」を歌唱し、曲の後半に他の4人もステージに再登場して6人でのパフォーマンスでファンを魅了。その流れで「ゴールデンタイム」へ。後半に突入したこの頃、太陽が沈んで空が暗くなり始め、ステージのライティングの演出がより効果的に感じられるようになった。

MCでユニットコーナーを振り返り、橋本は「みんなが手を上げてくれててうれしかった!」と笑顔を見せ、藍井が「やっぱ、めいちゃんに『だいきらい』って言われたらいいですよね(笑)。ツンデレなところがいいんですよ」と話すとファンもその意見に共感。永堀はユニットのときの高いテンションで「れいゆめについてこい!」と力強く呼びかけるも、七瀬から「いやいや、この後、うちらも出るから!」というツッコミが入り、会場に笑い声が溢れた。

さて、後半戦。永堀が「次の曲も9年前に披露した曲です。この曲は毎回大切なタイミングで披露してきたんですけど、自分的にはあのときよりもみんなにいろんなことを伝えられるようになったんじゃないかなって、Appare!のライブを通して思っています。今日も、そしてこれからもみんなと一緒に大切な思い出を作って、大切に歌い続けていきます」と、以前よりも成長していることを実感していると伝えて、その大切な曲「Our music」を歌詞を噛み締めるように歌唱した。

ここからは一気にテンポアップ。「新世紀ヒットパレード」では曲の終盤に藤宮が「肩組んで一緒に歌って!」と呼びかけ、メンバーたちが肩を組むとファン同士も肩を組み大合唱。橋本の「9年分のワンダーランド見せてー!」という声に応えるように、「キミだけのワンダーランド」ではこの日いちばんの大きな歓声が飛び交った。

「Summer spit!」でもっとテンポを上げて、藍井が「9周年記念、行くぞ!」、藤宮が「これからもAppare!と一緒だよ!」、橋本が「だーい好き!」、永堀が「ずっとずっと目を離さないでね!」、七瀬が「みんなと過ごせてること、とーってもうれしいでーす!」、朝比奈が「10年目もいっぱい踊っていこうね!」と、それぞれが思いを叫んだ。強い絆を歌う「I YOU WE OUR」の曲中にも、藍井が「ここにいる全員、Appare!の宝物です!出会ってくれてありがとう!」と感謝の気持ちを届けた。

■SNSで予告していた未発表の新曲「YELL」を初披露

アップテンポな楽曲を畳みかけるように披露し、会場の盛り上がりも最高潮。朝比奈は「みんな、9周年をお祝いしにきてくれて本当にありがとう!9年前にここでデビューして、9年間本当にいろんなものを手にして、また9年経ってここに戻ってきて、みんなと一緒に楽しい時間を過ごしている“今”が、本当に心の底から幸せです。いつもありがとうございます」と改めてファンに感謝し、「次に新曲を披露します。9年間、人それぞれ出会うタイミングは違うと思うんですけども、私たちの9年間の1ページを、一人ひとり、同じように彩ってくれて本当にありがとうございます。10年目もみんなと一緒に素敵な物語が作れたらうれしいです」と言って、SNSで予告していた未発表の新曲「YELL」を初披露した。

GReeeeNの音楽プロデューサーのJINが作詞・作曲を手がけたこの曲は、ゆったりとしたテンポで始まり、藤宮の「いってきます。またね」のセリフとともにテンポを上げ、高揚感も増していく。“このまま終われない”“夢を信じて”といった言葉が、タイトル通りに聞く者にエールを送ってくれるような力強く、そして優しい楽曲にファンも聞き入っていた。

ラストは、未来へとつながる前向きなメッセージが込められた楽曲「ぼくらのうた」。七瀬は「10年目も、皆さんと、メンバーと一緒にいられる喜びを噛み締めて、この場所で歌っていきます」と力強く伝えて、未来へとつながる前向きなメッセージが込められた「ぼくらのうた」で9周年ライブを締めくくった。

■全国ツアー、Appare!主催イベント、野外ライブの開催を発表

最後にうれしいお知らせを3つ発表。1つ目は全国ツアー『#Appareいったれ横アリ アリったけ!夢に大爆走ツアー2025』の開催。8月30日の東京・恵比寿リキッドルームに始まり、宮城、北海道、福岡、愛媛、広島、大阪、愛知、石川、沖縄、栃木を回って、ファイナルは12月27日に東京・品川ステラボールの全国11都市12公演のツアーとなる。2つ目は8月26日にAppare!主催のイベント『エンドレスサマー2025』が渋谷で開催されることが決定したこと。3つ目は8月23日に埼玉・所沢航空記念公園野外ステージにて『スーパーサマースプラッシュ!!!!!!2025』の開催決定。たくさんのライブ&イベントの発表を受けて、七瀬は「まだAppare!の夏は始まったばかり。この夏、Appare!についてきてください。絶対に後悔させない夏にするって約束します!」と呼びかけた。

TEXT BY 田中隆信

PHOTO BY 下山春香

『Appare!9周年ワンマンライブ~9年目のありがとう。ここから、もっと。~』

2025年7月9日(水) 横浜赤レンガ倉庫 野外ステージ

<セットリスト>

1. ハジマリのアイズ

2. 超絶スーパーLOVE!

3. アッパレルヤ!!

4. あっぱれサマーっ!!

5. パレリラパレリラ

6. カラフルミラクルディスカバリー

7. ユニットメドレー(Girls Be Funky!/だいきらいフューチャー/あっぱれ!!正攻法)

8. ゴールデンタイム

9. Our music

10. 新世紀ヒットパレード

11. キミだけのワンダーランド

12. Summer spit!

13. I YOU WE OUR

14. YELL(新曲)

15. ぼくらのうた

ライブ情報

『スーパーサマースプラッシュ!!!!!!2025』

8月23日(土) 所沢航空記念公園野外ステージ

Appare!主催『エンドレスサマー2025』

8月26日(火) Spotify O-EAST / O-WEST / O-Crest / O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia(6会場連動)

【#Appareいったれ横アリ アリったけ!夢に大爆走ツアー2025】

8月30日(土) 東京:恵比寿リキッドルーム

9月6日(土) 宮城:仙台Rensa

9月15日(月祝) 北海道:札幌Sound lab mole

10月4日(土) 福岡:福岡トヨタホールスカラエスパシオ

10月11日(土) 愛媛:松山サロンキティ

10月13日(月祝) 広島:広島CLUB QUATTRO

10月25日(土) 大阪:松下IMPホール

10月26日(日) 愛知:NAGOYA ReNY limited

11月9日(日) 石川:金沢REDSUN

11月29日(土) 沖縄:桜坂セントラル

12月13日(土) 栃木:HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

12月27日(土) 東京:品川ステラボール

