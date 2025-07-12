¡Ö´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Î±¿Å¾¤ò¡×¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É»ö¸Î¤òºÆ¸½¡¡·Ù»ëÄ£ËÌÂô½ð¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ëÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬´ÉÆâ¤ÇÂ¿È¯¤·¤¿·Ù»ëÄ£ËÌÂô½ð¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤é¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î»ö¸ÎºÆ¸½
¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×
·Ù»ëÄ£ËÌÂô½ð¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô±ØÁ°¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ËÌÂô±Ø¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌÂô½ð´ÉÆâ¤Ë¤ÏÆ»Éý¤¬¶¹¤¯¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤Æ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÇÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë14·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤ËÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤Î±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£