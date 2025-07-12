気象庁は１２日午後２時３５分ごろに霧島連山の新燃岳が「噴火したもよう」と発表しました。監視カメラで降灰が確認されたということです。噴煙の高さや向きは不明としています。しています。

新燃岳降灰予報（定時）

現在、新燃岳は噴火警戒レベル３（入山規制）です。１２日２１時から１３日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼１２日２１時から２４時まで 北西 ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼１３日００時から０３時まで 北西 ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼１３日０３時から０６時まで 北西 ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１３日０６時から０９時まで 北 ８０ｋｍ ３ｋｍ

▼１３日０９時から１２時まで 北 ８０ｋｍ ３ｋｍ

▼１２日１２時から１５時まで 北 ９０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

宮崎県 ：小林市、えびの市

鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市、阿久根市、出水市、さつま町、長島町

熊本県 ：人吉市、水俣市、天草市、芦北町、津奈木町、球磨村、上天草市、八代市、山江村、宇城市、錦町、相良村

しています。

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