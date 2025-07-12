松本vs奈良 スタメン発表
[7.12 J3第20節](サンアル)
※18:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 25 川上航立
FW 11 浅川隼人
FW 28 K. Fujieda
監督
早川知伸
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 32 ユ・イェチャン
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 70 川谷凪
FW 10 山本宗太朗
控え
GK 15 岡田慎司
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
MF 7 田村亮介
MF 17 田村翔太
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
監督
小田切道治
※18:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 25 川上航立
FW 11 浅川隼人
FW 28 K. Fujieda
監督
早川知伸
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 32 ユ・イェチャン
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 70 川谷凪
FW 10 山本宗太朗
控え
GK 15 岡田慎司
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
MF 7 田村亮介
MF 17 田村翔太
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
監督
小田切道治