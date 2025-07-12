今治vs愛媛 スタメン発表
[7.12 J2第23節](アシさと)
※18:05開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
MF 37 梅木怜
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 71 高木和徹
DF 4 市原亮太
DF 15 阿部稜汰
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 6 谷岡昌
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 44 森山公弥
MF 48 行友翔哉
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
DF 19 黒石貴哉
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
※18:05開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 36 横山夢樹
MF 37 梅木怜
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 71 高木和徹
DF 4 市原亮太
DF 15 阿部稜汰
DF 24 竹内悠力
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 6 谷岡昌
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 44 森山公弥
MF 48 行友翔哉
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
DF 19 黒石貴哉
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也