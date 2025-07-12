[7.12 J2第23節](アシさと)

※18:05開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 10 マルクス・ヴィニシウス

MF 14 弓場堅真

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 36 横山夢樹

MF 37 梅木怜

FW 11 ウェズレイ・タンキ

控え

GK 71 高木和徹

DF 4 市原亮太

DF 15 阿部稜汰

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 17 持井響太

MF 33 笹修大

FW 13 藤岡浩介

FW 21 日野友貴

監督

倉石圭二

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 6 谷岡昌

DF 25 吉田温紀

DF 37 石尾崚雅

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 44 森山公弥

MF 48 行友翔哉

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 4 山原康太郎

DF 19 黒石貴哉

MF 5 石浦大雅

MF 7 曽根田穣

FW 9 ベン・ダンカン

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也