Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¿·µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»III¡×¡¢²£ÉÍ¹Á¤ÇÌ¿Ì¾¼°¡¡¡È»Ð¡É¤¬½ËÊ¡¡¢µÇ°¤Î²Ö²Ð¤â
Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï7·î11Æü¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»·¡×¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤ò²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¤Ç³«¤¤¤¿¡£Æ±ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¤Î¡È»Ð¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÈôÄ»II¡×¤¬103Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤ÀºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦°ì¼þ¥¯¥ë¡¼¥º¤«¤éµ¢¹Á¤·¡¢¡ÈËå¡É¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
Í¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï1991Ç¯10·î28Æü½×¹©¤Î¡ÖÈôÄ»¡Ê½éÂå¡Ë¡×°ÊÍè¡¢Ìó34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Â¤Á¥¡£Áí¥È¥ó¿ô52,200¥È¥ó¡¢Á´Ä¹230¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý29.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥Ç¥Ã¥¿ô13¥Ç¥Ã¥¡¢µÊ¿å6.7¥á¡¼¥È¥ë¡£µÒ¼¼¿ô¤Ï385¼¼¡¢¾èµÒÄê°÷744Ì¾¡¢¾è°÷Ìó470Ì¾¡£Á¥ÀÒ¹Á¤Ï²£ÉÍ¡£Áí¥È¥ó¿ô¤Ï¡ÖÈôÄ»¶¡×¡ÊÁí¥È¥ó¿ô50,444¥È¥ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜÁ¥ÀÒ¤ÇºÇÂç¡£ÆüËÜÁ¥ÀÒ¤Î¿·Â¤¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¤¬2022Ç¯¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿1998Ç¯½×¹©¤Î¡Ö¤Ñ¤·¤Õ¤£¤Ã¤¯¤Ó¤¤¤Ê¤¹¡×°ÊÍè¡¢Ìó27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
·úÂ¤¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥ô¥§¥ë¥Õ¥È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö4·î10Æü¤ËÆ±¹ñËÌÉô¡¦¥¨¥à¥Ç¥ó¤ÇÍ¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢´îË¾Êö·ÐÍ³¤Ç²ó¹Ò¤µ¤ì¡¢6·î2Æü¤Ë²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¾®µ×¹¾¾°Á¥Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ó¹ÒÃæ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤â»þ²½¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²÷À²¤ÎÃæ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
7·î20ÆüÈ¯¤ÎËÌ³¤Æ»ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é½¢¹Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÈôÄ»¶¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2ÀÉÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÈôÄ»·¡×¤Ï3Çñ°Ê¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë±¿¹Ò¡£°ìÊý¤Î¡ÖÈôÄ»¶¡×¤Ï1Çñ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤«¤é¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
[caption id="attachment_344498" align="alignnone" width="900"] ¢¥¡ÖÈôÄ»III¡×¤ÎÁ¥Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ì¿Ì¾¼°[/caption]
Á¥Æâ¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ì¿Ì¾¼°¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÀ¾ÅçÍµ»Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆóÀÉ¤¬¤È¤â¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎºÇ¹â¤ÎÁ¥Î¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
[caption id="attachment_344497" align="alignnone" width="900"] ¢¥¼°Åµ¤Ç°§»¢¤¹¤ëÍ¹Á¥¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÀ¾ÅçÍµ»Ê¼ÒÄ¹[/caption]
¤Þ¤¿¡¢ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÌîÍÎ¾»¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¾èµÒ¿ô¤ò2030Ç¯¤Ë100Ëü¿Í¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö½éÂå¡ØÈôÄ»¡Ù¡¢¡ØÈôÄ»II¡Ù¤ÈËÂ¤¤¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥¯¥ë¡¼¥º»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¼°Åµ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¹Á¤Î²Ö²Ð¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¼åÝ¡Ê¤³¤¤Ï¤Ê¤À¡Ë¡×¤È¡ÖÀÄ¶â¡Ê¤¢¤ª¤¤ó¡Ë¡×¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÈôÄ»III¡×¤ÎÌ¿Ì¾¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
[caption id="attachment_344496" align="alignnone" width="900"] ¢¥²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¤ÇÊÂ¤ó¤À¡ÖÈôÄ»II¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡ÖÈôÄ»III¡×[/caption]
[caption id="attachment_344501" align="alignnone" width="900"] ¢¥²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¤ËÄäÇñ¤¹¤ë¡ÖÈôÄ»III¡×[/caption]
[caption id="attachment_344502" align="alignnone" width="900"] ¢¥¡ÖÈôÄ»III¡×¤Î¡È»Ð¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÈôÄ»II¡×[/caption]
[caption id="attachment_344494" align="alignnone" width="900"] ¢¥´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç°§»¢¤¹¤ë¡ÖÈôÄ»III¡×¤Î¾®µ×¹¾¾°Á¥Ä¹¡ÊÃæ±û¡Ë¤é[/caption]