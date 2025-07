バレーボールのネーションズリーグ女子大会の予選、日本ラウンドで日本(世界ランク5位)は12日、世界ランキング3位のポーランド戦を迎える。女子日本代表は試合前、女子日本代表はサーブやレセプションなどの練習で最終調整を行った。また、ポーランド戦のメンバー変更が発表され島村春世(33)、小島満菜美(30)が再登録。西村弥菜美(25)、中川つかさ(24)がリザーブ選手となった。

【写真で見る】女子日本代表ポーランド戦試合前練習の様子

練習後キャプテンの石川真佑(25)はポーランド戦へ向け「パリオリンピック™で負けてますけど、そこから私たちもメンバー代わってますしリベンジというか次は絶対勝ちたいっていう気持ちはありますけど、まず自分たちのやるべきところに集中して全員で戦っていきたいと思います」強い思いを口にした。

佐藤淑乃(23)は「すごく高さのあるチームなのでブロック力もありますしオフェンス力もサイドの選手が器用に打ち分けてくる選手が多いと思うので、日本の粘り強さで負けないようにロングラリーでも日本が(得点を)取って流れを掴めるようにしていきたいと思っています」と意気込みを語った。自身のプレーについては「オフェンス力でチームに貢献したいなと思っていますし、難しい状況のハイセットでもしっかり決め切れるように準備してやっていきたいです」と話した。

前回銀メダルの日本は現在8勝2敗で全体の3位。上位8チームが進出するファイナルラウンドに向けクライマックスを迎える。ネーションズリーグは世界バレー、オリンピック™に並ぶバレーボール世界三大大会の一つで世界TOP18チームが世界を転戦しながら長期間戦う。

■“圧倒的な高さ”を誇る欧州の強豪

世界ランキング3位と世界屈指の強豪国・ポーランド。前回大会の予選ラウンドで日本はストレート負けを喫した。チームの中心は2m超えのスティシアク(203cm)とコルネルク(200cm)のツインタワー。平均身長は189.1cm(リベロ除く)と、圧倒的な高さを誇る。日本はパリ五輪の予選リーグ初戦でポーランドと対戦し、1ー3で敗戦している。あと1セット獲れていれば決勝トーナメント進出を果たせただけに因縁の相手。

※世界ランキングは試合前時点

【日本代表ポーランド戦登録メンバー】

セッター

6)関菜々巳(26、UYBAブスト・アルシーツィオ/イタリア)

18)塩出仁美(25、大阪マーヴェラス)

アウトサイドヒッター

4)石川真佑(25、イゴール・ ゴルゴンゾーラ・ ノヴァーラ/イタリア)

13)和田由紀子(23、NECレッドロケッツ川崎)

26)佐藤淑乃(23、NECレッドロケッツ川崎)

28)深澤めぐみ(22、SAGA久光スプリングス)

30)北窓絢音(21、SAGA久光スプリングス)

33)秋本美空(18、ヴィクトリーナ姫路)

ミドルブロッカー

2)荒木彩花(23、SAGA久光スプリングス)

3)島村春世(33、ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ/韓国)

11)山田二千華(25、NECレッドロケッツ川崎)

15)宮部藍梨(26、ヴィクトリーナ姫路)

リベロ

8)小島満菜美(30、LOVBソルトレークバレーボール/アメリカ)

19)岩澤実育(25、埼玉上尾メディックス)

リザーブ

21)西村弥菜美(25、SAGA久光スプリングス)

22)中川つかさ(24、NECレッドロケッツ川崎)



【予選ラウンド日程】※日程は日本時間

■第1週:カナダ・オタワ

6月5日(木)〇3−0 オランダ

6月7日(土)〇3−0 セルビア

6月8日(日)〇3−0 カナダ

6月9日(月)〇3−0 ドミニカ共和国

■予選ラウンド第2週:香港

6月18日(水)〇3ー2 タイ

6月20日(金)●2ー3 イタリア

6月21日(土)●1ー3 中国

6月22日(日)〇3−0 チェコ共和国

■第3週:日本・千葉

7月9日(水)〇3ー0 フランス

7月10日(木)〇3ー0 vs 韓国

7月12日(土)19:20〜 vs ポーランド

7月13日(日)19:20〜 vs ブラジル

※女子のファイナルラウンドは7月24日〜ポーランドで開催