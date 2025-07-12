【12日の公示】DeNA 前日緊急降板の入江を抹消し坂本を登録 巨人はチェコ出身のフルプら登録
日本野球機構（NPB）は12日、出場登録・抹消選手を公示。DeNAは入江大生投手（26）を抹消し、坂本裕哉投手（27）を登録した。巨人はこの日チェコ出身選手として初のNPB支配下登録選手となったマレク・フルプ外野手（26）と長野久義外野手（40）を出場選手登録。トレイ・キャベッジ外野手（28）と湯浅大内野手（25）の出場登録を抹消した。
入江は前日11日に巨人戦に3番手で登板し、代打・荒巻に2球を投球したところで緊急降板した。
試合後に三浦監督は「右上腕の違和感です。投球の出力がでていなかった」と説明していた。
◇出場選手登録
【巨人】長野久義外野手、M・フルプ外野手（いずれも外野強化）
【阪神】島本浩也投手（中継ぎ強化）
【DeNA】坂本裕哉投手（中継ぎ強化）
【ヤクルト】石川雅規投手（先発要員）
【西武】与座海人投手（先発要員）
◇同抹消
【巨人】湯浅大内野手（再調整）、T・キャベッジ外野手（体調不良）
【阪神】桐敷拓馬投手（再調整）
【DeNA】入江大生投手（右上腕の違和感）
【ヤクルト】石山泰稚投手（上半身のコンディション不良）
【西武】岸潤一郎外野手（再調整）
◇支配下選手登録
【巨人】乙坂智外野手、M・フルプ外野手