機体自体も「すごい仕様」です

航空機追跡サイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、1機のルフトハンザ航空機のフライトについて紹介しています。この便はボストンから同航空会社の拠点であるドイツ・フランクフルト空港へと向かうものですが、フライトを通して、通常の旅客便の3分の1となる高度1万フィート(約3050m)以下で巡航をしたのです。通常便ではまず見られない運航方法ですが、なぜこのようなことが起きたのでしょうか。



ルフトハンザ航空のエアバスA340-600(画像:ルフトハンザ航空)。



このDLH9911便は、エアバスA340-600「D-AIHZ」による運航。同サイトによると、このフライトは同機がボストンで貨物搭載車両と接触するトラブルに遭遇したあとに行われたもので、修理のため、乗客を乗せず拠点であるフランクフルトへと戻るフェリー(回送運航)便だったとのこと。とても低い高度で飛び続けたのは、機内の気圧を人為的に上げ、地上に近い状態とする「与圧」を行わずにフライトするためだったそうです。

同サイトは「この区間は通常は6時間30分のフライトとなる」としていますが、このフライトにかかった時間は約10時間30分。気圧が高いことから空気抵抗が大きい低空でのフライトとなったため、安全のため通常より速度を抑えてフライトを行ったと見られます。

ちなみに今回このフライトを行ったA340-600は、エアバスの旅客機のなかで最も長いモデルで、全長は約75.3m。かつて「世界最長の胴体長をもつ旅客機」であった機体です。さらにルフトハンザ機は客室のレイアウトも特徴的で、客室から階段で下に降りたところにもトイレが設置されています。そうしたことから、一部航空ファンの注目を集め続けている旅客機でもあります。

Lufthansa is operating an unpressurised transatlantic flight. The A340 will remain below 10,000 feet for its entire journey. Follow #LH9911 from Boston to Frankfurt. https://t.co/mOv9hl3Aee pic.twitter.com/oCrmdVkfkA

— Flightradar24 (@flightradar24) July 8, 2025