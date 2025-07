山に向かう前の快適なひと時を過ごせる！まちなか山岳スタンド

信濃大町駅前と立山黒部アルペンルートの入口・扇沢駅に、新たな山岳インフォメーション&販売拠点がこの夏から期間限定でオープンします。

信濃大町駅前と立山黒部アルペンルートの入口・扇沢駅に、新たな山岳インフォメーション&販売拠点がこの夏から期間限定でオープン。

北アルプスの登山や立山黒部アルペンルート観光の拠点として、多くの人が訪れる「山岳文化都市 信濃大町」では、2025年7月より登山者や観光客のニーズに応える新たな取り組みがスタートします。

信濃大町駅前と、立山黒部アルペンルートの玄関口の扇沢駅の2ヶ所で、情報提供や飲食サービス等を行い、山に向かう前の快適なひと時を提供します。

■まちなか山岳スタンド(2025年7月19日(土)オープン)

地域おこし協力隊による、JR信濃大町駅前の空き店舗を活用した「まちなか山岳スタンド」が期間限定でオープンします。

長野県大町市と一般社団法人大町市観光協会(本社:長野県大町市)は、東日本旅客鉄道株式会社 長野支社と連携し、大町市地域おこし協力隊員が主体となって運営に携わる「まちなか山岳スタンド」を期間限定でオープン。

▲まちなか山岳スタンド(出店イメージ)

(1) 施設概要

北アルプスの登山者や黒部ダム・立山黒部アルペンルートへの観光客に向けた、大町市内の山々に関する情報を知ることができる街中の「小さなインフォメーションセンター」です。

登山バスに合わせて早朝にオープンし、山の天気や登山道状況などの最新情報を提供するほか、軽飲食や登山時に必要な備品などを販売します。

北アルプスの玄関口だからこそ機能する「山のサテライト案内所」として、実証実験的に運営します。

(2) 山に関する情報発信

大町市内の各山小屋と連携し、登山前に知っておきたい登山道情報や天気、山頂付近の様子などリアルタイムな情報が収集できるインフォメーションボードを設置します。

(3) 山にまつわる物販と休憩所

山のコンビニとして、市内飲食店の商品や、登山時の行動食や携行品などを販売します。

また、購入したものを店内で飲食できるイートインスペースも併設します。

【店舗情報】

店舗名 :まちなか山岳スタンド

営業日 :2025年7月19日〜11月3日(月・祝)の土・日・祝のみ

営業時間:6時〜14時

所在地 :長野県大町市大町3190-2

■扇沢駅での移動販売&情報提供「サンライズインフォメーション」(7月19日(土)オープン)

ありそうでなかった「登山口での移動販売」

扇沢駅に、早朝からキッチンカーが出店します!

肌寒い早朝の扇沢駅前で、主に電気バスを待つお客様に向けて、温かいコーヒー等を提供し、つかの間の暖かい時間を提供します。

(1) 営業日

7月19日〜10月12日の間の土曜日を中心に営業します

【7月】

営業日 :※19日(土) ※20日(日)26日(土)

営業日数:3日

【8月】

営業日 :2日(土) ※9日(土) ※10日(日)15日(金)16日(土)

23日(土)30日(土)

営業日数:7日

【9月】

営業日 :6日(土) ※13日(土) ※14日(日)20日(土)27日(土)

営業日数:6日

【10月】

営業日 :4日(土) ※11日(土) ※12日(日)

営業日数:3日

(2) 時間AM5:00〜8:00(※ 印の日はAM 4:30〜8:00の営業)

※天候の状況により中止となる場合があります

(3) 出店場所:扇沢駅1階

(4) 出店者:カクネバル

(5) 出店内容

▼「酒蔵ならでは」にこだわった提供メニュー

大町市内の酒蔵の蔵人。

杜氏が焙煎した豆を使用したコーヒー、麹や酒粕を活かしたベーグルサンド等を提供します。

▼早朝の扇沢駅のインフォメーション

販売以外にも、駐車場情報や登山口の情報、天気の情報など、扇沢駅のインフォメーションとして各種情報を提供します。

キッチンカー「カクネバル」

