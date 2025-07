ChatGPTなどを開発する大手AI企業のOpenAIは、AIコードエディターのWindsurf Editorなどを開発するAIスタートアップのWindsurfを買収すべく協議を進めていました。しかし、この買収契約が破談となり、WindsurfはGoogleと24億ドル(約3500億円)の契約を締結したと発表しています。この契約の一環として、Windsurfのヴァルン・モハンCEOと共同創設者のドウグラス・チェン氏、研究開発チームの一部メンバーがGoogleのAI研究開発機関であるGoogle DeepMindに移籍することも発表されました。

Google hires Windsurf CEO Varun Mohan in latest AI talent dealhttps://www.cnbc.com/2025/07/11/google-windsurf-ceo-varun-mohan-latest-ai-talent-deal-.htmlOpenAI’s Windsurf deal is off - and Windsurf’s CEO is going to Google | The Vergehttps://www.theverge.com/openai/705999/google-windsurf-ceo-openai現地時間の2025年7月11日、Windsurfは「Windsurfの次のステージ」と題するブログを公開し、Googleと新しく契約を締結したことを発表しました。契約の一環として、モハンCEOを含む一部のメンバーがGoogle DeepMindに移籍することとなりますが、Windsurfは「Windsurfの世界クラスのチームのほとんどは、引き続き企業向けのWindsurf製品を構築し、顧客がこのテクノロジーの導入による成果を最大化できるよう注力します」と説明しています。なお、モハンCEOの移籍に伴い、事業責任者であるジェフ・ワン氏がWindsurfの暫定CEO、国際販売担当ヴァイスプレジデントのグラハム・モレノ氏が新社長に就任するとのことです。The Next Stage of Windsurfhttps://windsurf.com/blog/windsurfs-next-stage今回の契約について、テクノロジーメディアのThe Vergeは「GoogleはWindsurfの経営権や株式を一切保有しないが、Windsurfの技術の一部に対する非独占的ライセンスを取得することになる」「モハン氏とWindsurfの元従業員は、Google DeepMindにおけるエージェントコーディングの取り組みに注力し、主にGeminiの開発に携わることになる」と報じています。CNBCの報道によると、GoogleはWindsurfの技術を取得するためのライセンス料および人材引き抜きに関する保証金として、Windsurfに24億ドル(約3500億円)を支払うことになるそうです。Googleの広報担当者はCNBCに対し、「Windsurfから優秀なAIコーディングの才能ある人材をGoogle DeepMindに迎え、エージェントコーディングの取り組みをさらに推進できることを大変嬉しく思います。Geminiのメリットを世界中のソフトウェア開発者に提供し続けられることを大変嬉しく思います」とコメントしています。なお、AI業界では人材獲得競争が激化しており、MetaはデータラベリングサービスのScale AIに148億ドル(約2兆1800億円)を投資し、同社のアレクサンダー・ワンCEOを新設されるスーパーインテリジェンスラボのトップに据えたり、AppleやOpenAIから人材を引き抜いたりしています。Metaのマーク・ザッカーバーグは最も優秀なAIエンジニア&研究者をまとめた「ザ・リスト」をベースに引き抜きを画策している - GIGAZINE