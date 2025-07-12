¡Öç¥È´¤±¤¿»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Åòß·À»¿Í¤¬àÊ¡²¬¥À¡¼¥Ó¡¼á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬16Æü¤Ë¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤È5Ç¯¤Ö¤êÂÐÀï
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDFÅòß·À»¿Í¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ3²óÀï¡Ê16Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎJ3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆ±¤¸¸©¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Ê¡²¬¸©Æâ¤ËËÜµòÃÏ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¡£Ê¡²¬²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤Ë¡¢ËÌ¶å½£¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¤Ç³«ËëÀï¤òÀï¤Ã¤¿Åòß·¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤¬à¥À¡¼¥Ó¡¼á¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®µ¤¤Ë¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹ËÌ¶å½£¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡²¬¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤Î¡Ö¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤«¤é¡¢¸ø¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬É¬Í×¡×¡ÊÀî¿¹·É»Ë²ñÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡²¬¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åòß·¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¡Ë¾å¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌýÃÇ¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹½¿Þ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Î®ÄÌ·ÐÂç»þÂå¤ÏÆ±¤¸°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÃÞÇÈÂç¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯¤«¤éJ1¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ëÊ¡²¬¤Ç¤Ï¡¢J1¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿Ä»À´Àï¤Ë¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÎ©¾ì¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËÌ¶å½£¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤¿¤Þ¤ËËÌ¶å½£¤Î½ç°Ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ç¥È´¤±¤¿»î¹ç¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏµÓ¤Î¤±¤¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·îËö¤ÎÅìµþVÀï¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡£ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ÎÊ¬¤â¡¢ËÌ¶å½£Àï¤«¤é³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë