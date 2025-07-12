°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢¸÷²áÉÒ¤Î¸å°ä¾É¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¼ª¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÇÂÎ¤Ë¡×¿ñËì¼ð¾è¤ê±Û¤¨À¸³è¤âÊÑ²½
SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê40¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×²»À¼¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
°ÂÅÄ¤ÏNetflix¤Ç15Æü¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×ÆüËÜ¸ì²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤Æµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºîÉÊ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÂÅÄ¤Ï²áµî¤Ë¿ñËì¼ð¤ò´µ¤¤¡¢¸½ºß¤â¸÷²áÉÒ¤Î¸å°ä¾É¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¼ê½ÑÁ°¤È¸å¤ÇÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢²»À¼¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¤Ï¿È¶á¤ÊÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò°Å¤¯¤·¤Æ¸÷¤Î»É·ã¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÇÂÎ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ÂÅÄ¤Ïº£²ó¤Ç½é¤á¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥É¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢2D¤¬3D¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¡Ç½¤¬»ý¤ÄÎÏ¤òÂÎ´¶¡£¡Ö´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÂçÀÚ¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Î´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é3DÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£