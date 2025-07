とろとろの食感がやみつきに！わらび屋本舗「とろとろのわらび餅宇治抹茶」

ロバの穴は、箸でないとつかめない「とろとろ」食感のわらび餅を提供する「わらび屋本舗」にて、2025年7月11日(金)から「とろとろのわらび餅宇治抹茶」を期間限定で販売開始。

わらび屋本舗「とろとろのわらび餅宇治抹茶」

ロバの穴は、箸でないとつかめない「とろとろ」食感のわらび餅を提供する「わらび屋本舗」にて、2025年7月11日(金)から「とろとろのわらび餅宇治抹茶」を期間限定で販売。

■京都の宇治抹茶を使用した「とろとろのわらび餅宇治抹茶」

1日800箱以上を販売する、とろとろの「わらび餅」が一番人気のわらび屋本舗。

店頭やLINEでのアンケートで数百件以上の要望がきていたのが抹茶味です。

試作を重ね、時間がかかりましたが、京都の宇治抹茶を使った「とろとろのわらび餅宇治抹茶」ができました。

抹茶の芳醇な味わい、とろとろの食感がやみつきになる一品です。

濃厚でありながら後味はさっぱりとしていて、暑い夏でも美味しく楽しめます。

