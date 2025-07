シェラトン沖縄サンマリーナリゾートでは、南国の魅力が詰まった特別なディナービュッフェを開催中!

沖縄とハワイの味覚が融合した、この夏限定の美食体験を楽しめます☆

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート/Dining Room SENSES「琉球×ハワイアンフェア」

提供期間:2025年7月1日(火)~ 8月7日(木)/2025年8月17日(日) ~8月31日(日)

価格:大人(13歳以上) 6,700円/小人(6-12歳) 3,900円/幼児(3-5歳) 2,200円

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートのレストラン「Dining Room SENSES」の2025年の夏メニューのテーマは「琉球×ハワイアン」

沖縄の豊かな風味とハワイのエッセンスが融合した、品数豊富なメニューが並びます。

沖縄県産の鮮魚や泡盛でじっくり煮込んだラフテーなど、沖縄らしさを実感できる料理に加えて、ハワイのロミロミサーモンやハワイアンポークバックリブBBQといった、ハワイの魅力を感じる逸品も登場!

二つの南国リゾートの味が融合した特別なメニューを、レストラン「Dining Room SENSES」で心ゆくまで堪能できます☆

ライブキッチンでは、鉄板焼きステーキやヌードルステーションなど、五感を刺激するパフォーマンスも楽しめます。

温製料理

メインとなる温製料理は、目の前でシェフが仕上げるライブキッチンも!

国産牛モモ肉のステーキパイ ジャックダニエル・バーボン・ソース

目の前でシェフが焼き上げる、香り高い国産牛モモ肉のステーキパイ。

芳醇なジャックダニエル・バーボン・ソースが、肉の旨みを一層引き立てます。

ハワイアン・ポークバックリブ・BBQ

ハワイアンスタイルの甘辛いBBQソースで仕上げたポークバックリブ。

骨付き肉にかぶりつく豪快なスタイルで、ハワイ気分を味わえます。

骨付き豚もも肉ハムの黒糖風味のロースト ポリネシアンソース

骨付き豚もも肉を黒糖風味にローストした、ボリューム満点の一品です。

ポリネシアンソースが南国らしい風味を添え、食欲をそそります。

サザエのピパーチ風味のツボ焼き

沖縄の伝統的な香辛料「ピパーチ」で風味付けしたサザエのツボ焼き。

磯の香りとピパーチのピリッとしたアクセントが特徴です。

沖縄県産鮮魚タマンの月桃塩釜焼き アーサと浅利のソース

沖縄県産の鮮魚タマンを月桃の香りをまとわせた塩釜でじっくりと焼き上げたメニュー。

アーサ(あおさ)と浅利の旨みが凝縮されたソースを添えて味わえます。

恩納村 名嘉真産椎茸の海老とチキアギ詰めのオーブン焼き

恩納村名嘉真産の肉厚な椎茸に、海老とチキアギ(沖縄風さつま揚げ)を詰めてオーブンで焼き上げたメニュー。

椎茸の香りと具材の旨みが調和した一品です。

アグーソーセージのポップオーバー焼き グレイビーソース

沖縄が誇るブランド豚「アグー豚」を使用したソーセージをポップオーバーと共に焼き上げたメニュー。

濃厚なグレイビーソースとの相性も抜群です。

フリフリ・チキン グリルドコーンのタロイモ添え

ハワイの伝統的なフリフリ・チキンを香ばしくグリル。

甘みのあるグリルドコーンとタロイモを添え、本格的なハワイアンフレーバーを体験できます。

沖縄伝統料理 豚三枚肉の泡盛煮ラフテー

沖縄の代表的な伝統料理、ラフテー。

豚の三枚肉を泡盛でじっくりと煮込み、とろけるような柔らかさに仕上げています。

ゴーヤーチャンプル

沖縄料理の定番、ゴーヤーチャンプル。

ゴーヤーのほろ苦さと豚肉、豆腐、卵のバランスが絶妙で、ご飯にも合う一品です。

沖縄シェラトンオリジナルマッサマンカレー

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートが独自にアレンジしたマッサマンカレー。

ココナッツミルクのまろやかさとスパイスの風味が食欲をそそります☆

スパムとコーンの沖縄風オム焼きそば

沖縄のソウルフードであるスパムを使った、ユニークなオム焼きそば。

コーンの甘みと焼きそば(ナポリタン)のハーモニーを楽しめます。

日替わりピザ

日替わりで楽しめる焼きたてのピザ。

香ばしさが食欲をそそります。

パン

食事と共に楽しめる、様々な種類のパンも提供されています。

冷製料理

前菜としていただきたい冷製料理。

サラダバー

新鮮な野菜やドレッシングを豊富に用意し。

お好みの具材を組み合わせて、自分だけのオリジナルサラダを楽しめます。

寿司

エビ、

炙りサーモン、

海鮮巻きなど、バラエティ豊かな寿司を提供。

新鮮な海の幸を気軽に味わえます。

お造り

沖縄の美ら海で獲れた新鮮なマグロや

琉球スギなど、旬の魚介類を厳選!

タヒチ風 刺身のマリネ ポアソン・クリュ

新鮮な刺身をココナッツミルクとライムでマリネした、タヒチの伝統料料理。

南国らしい爽やかな味わいが特徴です。

小海老、モッツァレラ、野菜のグレープフルーツマリネ

小海老とモッツァレラチーズ、色とりどりの野菜をグレープフルーツでマリネ。

柑橘系の香りが食欲をそそる、さっぱりとした一品です。

タコスミートのパニプリ

インドのストリートフード、パニプリにタコスミートを組み合わせたメニュー。

スパイシーな味が楽しめる、ユニークな創作料理です。

ロミロミサーモン

ハワイの伝統的なサラダ、ロミロミサーモン。

新鮮なサーモンをトマトや玉ねぎと共に和え、さっぱりとした味わいに仕上げています。

ウサチ(沖縄風タコの酢の物)

沖縄の郷土料理であるタコの酢の物「ウサチ」

コリコリとしたタコの食感と、さっぱりとした酢の味が特徴です。

ミミガーと胡瓜のピーナッツ和え

豚の耳「ミミガー」と胡瓜をピーナッツソースで和えました。コリコリとした食感と、ピーナッツの香ばしい風味が魅力です。

キッズコーナー

お子さまの好きなメニューも揃って提供されています。

チーズハンバーグ

お子様が大好きなチーズハンバーグ。

ふっくらジューシーなハンバーグに、とろけるチーズをたっぷりと乗せています。

エビフライ

サクサクの衣とプリプリのエビが美味しいエビフライ。

お子様にも大人気の定番メニューです。

日替わり揚げ物

唐揚げなど、日替わりで揚げ物が提供されています。

デザート

ビュッフェのお楽しみであるデザートメニューも充実しています。

パンケーキ

パンケーキマシンで常に焼きたてが提供されるふんわりとしたパンケーキ。

シロップやフルーツなど、お好みのトッピングで楽しめます。

パインアップルトロピカン

パイナップルの甘酸っぱさが弾ける、トロピカルなデザート。

口の中に広がる南国の香りが特徴です。

マカデミアナッツのブラウニー ハワイアンコーヒーのクレームブリュレ

濃厚なブラウニーにマカデミアナッツの食感を加えた、贅沢な一品。

ハワイアンコーヒーのクレームブリュレと共に、優雅なデザートタイムを過ごせます。

アセロラマンゴープリン

アセロラの甘酸っぱさとマンゴーの濃厚な甘みが融合したプリン。

南国フルーツの美味しさを存分に味わえます。

リリコイチーズタルト

ハワイのパッションフルーツ「リリコイ」を使用したチーズタルト。

甘酸っぱいリリコイと濃厚なチーズのハーモニーを楽しめます。

ブルーオーシャンジュレ

透き通るような青色が美しい、ブルーオーシャンジュレ。

見た目も涼しげで、口に入れると爽やかな甘みが広がります。

メロンクリームソーダ風ゼリー

懐かしいメロンクリームソーダの味わいを再現したゼリー。

シュワっとした炭酸の風味が感じられ、遊び心あるデザートです。

アイスクリーム&ソフトクリーム

食後のデザートにぴったりなアイスクリームとソフトクリームも提供。

沖縄ならではのブルーシールのカップアイス。

お好みのフレーバーを選んで、ひんやりとした甘さを楽しめます。

ソフトクリームも自分でつくれます。

シェラトン沖縄サンマリーナリゾートの「琉球×ハワイアンフェア」ディナービュッフェ

沖縄とハワイ、2つの南国リゾートの魅力を一度に味わえる特別な食体験が楽しめます。

五感で感じる南国の味覚と、リゾートならではの開放的な雰囲気の中で、家族や友人との忘れられない夏の思い出をぜひつくってくださいね!

