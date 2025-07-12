Ê¡ÅÄºÌÇµ¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡22Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î¼·Í¼¤Î´ê¤¤¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄºÌÇµ¡Ê36¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ÅÄºÌÇµ¡¢3ºÐ·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË&É×¤È¡È¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆü¤Î¼·Í¼¤Ï²¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤«Â©»Ò¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¬¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È22Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â©»Ò¤¬¼«¿È¤Î¤ªÊ¢¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿ÈÂÎ¤òÂè°ì¤Ë¡¢¼¡¤Ï¹üÀÞ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢1988Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥í¡¼¥é¡¢YOU¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£12Ç¯10·î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·ëº§¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ë¤ÏÂ¤ò¹üÀÞ¤·¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¡£¤Þ¤µ¤«¥®¥×¥¹¤ÇÊ¬ÊÚÂæ¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡Ê°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó16Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ÅÄºÌÇµ¡¢3ºÐ·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË&É×¤È¡È¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆü¤Î¼·Í¼¤Ï²¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤«Â©»Ò¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¬¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È22Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Â©»Ò¤¬¼«¿È¤Î¤ªÊ¢¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿ÈÂÎ¤òÂè°ì¤Ë¡¢¼¡¤Ï¹üÀÞ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ë¤ÏÂ¤ò¹üÀÞ¤·¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¡£¤Þ¤µ¤«¥®¥×¥¹¤ÇÊ¬ÊÚÂæ¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡Ê°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó16Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£